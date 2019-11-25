Jolin、朴敏英「美人魚捲髮」超浪漫　秋冬變髮預備備

▲（左起）Jolin、朴敏英最近紛紛用「美人魚捲髮」露面。（圖／翻攝Jolin、朴敏英IG）



編輯／Rose

天后Jolin蔡依林出發加州工作，日前Po出的照片頭髮意外成為焦點，中分捲毛金髮讓她自封「長髮公主」，有網友一看就讚「美人魚」，更有人說「女神級髮型」。明星變髮是日常，蔡依林一會直髮一會捲髮也合理，甚至先前表演時還用妹妹頭短髮登台，其實變來變去，通通都是女神款。

▲Jolin髮型變變變，最新造型用「人魚捲」滿足想當長髮公主的夢想。（圖／翻攝Jolin、IG）



南韓氣質女星朴敏英最近也Po出新造型，同樣是她少有的美人魚捲髮頭，與Jolin的美人魚捲髮相似，只是朴敏英用比Jolin深的髮色呈現，選了巧克力色詮釋美人魚捲髮，且採用了空氣瀏海營造青春感。

▲朴敏英最近也有「美人魚捲髮」的新造型。（圖／翻攝朴敏英IG）



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亞洲天后與南韓氣質女神紛紛重新用「美人魚捲髮」露面，兩人用不同瀏海與髮色搭配豐盈捲度，展現不同的風格。女孩們本季想要變髮時，可以考慮重回浪漫捲髮行列，瀏海則依照能修飾自己臉型的來做選擇，髮色建議則是深色為秋冬安全牌，亮色則自帶光圈，端看自己的習慣囉。

▲朴敏英用少量的空氣瀏海，營造更青春俏麗的浪漫風格。（圖／翻攝朴敏英IG）



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