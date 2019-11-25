MONCLER GENIUS亞太首間概念店開幕　昆凌、張軒睿、李函搶打卡



▲MONCLER在台開幕亞太區第一間MONCLER GENIUS限時概念店。（影／品牌提供）



時尚中心／台北報導

有「羽絨之王」美稱的MONCLER（盟可睞）本月在台開幕亞太首間MONCLER GENIUS限時概念店，從11月7日起至12月15日，限時進駐信義新光三越A9一樓。開幕當天昆凌、張軒睿、林映唯、潮模李函都到場力挺，透過不同設計師的作品，各自詮釋潮流羽絨穿搭的魅力。

當晚壓軸登場的昆凌，身著Moncler Grenoble白色流蘇連身衣登場，帥氣又有幾分雪地西部風格。別於昆凌的雪白亮眼造型，張軒睿用一身黑展現酷萌風格，選穿MONCLER與日本潮流大師藤原浩主理品牌Fragment合作的設計，羽絨背心上有雙閃電裝飾，確實符合他本人電力無限的魅力。

▲（依序）昆凌、張軒睿力挺MONCLER GENIUS限時概念店開幕。（圖／品牌提供）



林映唯、李函均穿著長版印花羽絨外套，前者搭配黑色套頭毛衣與過膝長靴，在冬日裡小露性感；後者則是穿著超貼身的波卡圓點連身衣，詮釋可愛貓女造型，零贅肉的身材讓人歎為觀止。

▲（依序）林映唯、李函都穿長版印花羽絨大衣，展現潮流樣貌。（圖／品牌提供）



MONCLER GENIUS（天才計劃）以「一屋・眾聲」為概念與世界各地的設計師與創意單位合作，每月發表一個或多個系列，自2018年6月起推出第一季，至今已邁入第三季，本季共發表10個系列，新開幕的信義區限時概念店引進7個系列，分別為0 Moncler Richard Quinn、2 Moncler 1952、3 Moncler Grenoble、4 Moncler Simone Rocha、7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara、8 Moncler Palm Angels 及 Moncler & Poldo Dog Couture。

▲MONCLER GENIUS概念店限時開業，直到12月15日止。（圖／品牌提供）



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除了多款Moncler Genius限定商品，概念店獨家販售特別款T-Shirt，以「一屋・眾聲」的黃色獨棟大樓標誌為原型，點綴小花、手繪塗鴉與印花，讓11位天才設計師們各自用創意發聲。風格各異的設計齊聚一屋，就如同天才計劃概念一般，具有多元的魅力。另外，為了本次限時概念店的設立，特別打造的Moncler Pupazzo卡通人偶於店門口，穿著黃色標誌性羽絨服、乘著滑雪板，活潑逗趣的外觀令人駐足，走過路過也別忘了拍張萌照打卡喔！

Moncler Genius台灣限時概念店

地點：台北信義新光三越A9一樓

日期：2019年11月7日至12月15日

時間： 11:00至21:30（星期日至四）／11:00-22:00（星期五、六、國定假日前夕）



▲（依序）昆凌、李函與可愛的Moncler Pupazzo卡通人偶拍照打卡。（圖／品牌提供）