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法國家鄉美景入設計　巴黎高訂珠寶來台誘貴婦

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 ▲巴黎訂製珠寶品牌BRIGITTE ERMEL PARIS來台舉辦珠寶展，展至24日。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎珠寶界首位女性執行長兼設計師的Brigitte Ermel，於1992年創立同名品牌BRIGITTE ERMEL PARIS一鳴驚人，立足於訂製珠寶圈。繼2017年來台探路，今她又帶著總值約2.8億元的珠寶，於香格里拉台北遠東大飯店總統套房舉辦為期4天的預約制展覽，如何在貴婦圈熟悉的百年珠寶品牌中勝出？她自豪表示：「充滿情感的設計。」

▲▼ BRIGITTE ERMEL 。（圖／品牌提供）

▲Brigitte Ermel設計靈感多來自家鄉或旅行記憶，擅長運用彩色寶石詮釋。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼ BRIGITTE ERMEL 。（圖／品牌提供）

▲法國訂製珠寶品牌Brigitte Ermel Paris創辦人及設計師Brigitte Ermel。

Brigitte Ermel出身於有山林、海岸與天然巨石陣的布列塔尼半島，有風景、有神話，家鄉對她而言猶如靈感寶庫。此次珠寶展她以Garden of Rare Gemstones祕密花園主題，以超過20克拉的大顆彩色寶石為主角，創作一件件玫瑰花朵造型珠寶。

▲▼ BRIGITTE ERMEL 。（圖／品牌提供）▲▼ BRIGITTE ERMEL 。（圖／品牌提供）

▲SECRET GARDEN系列CONCERTO耳環（左）鑲嵌33.20 克拉長方形階梯狀切割海藍寶石與1.70克拉鑽石約2,338,000元，ROSE POUNDREE戒指主石為25.46克拉橢圓形切割莫三比克青銅碧璽。

海洋也是Brigitte Ermel心所嚮往，身兼寶石學家與收藏家的她，精選帕拉伊巴碧璽、綠柱石或坦桑石，詮釋她心中的那片蔚藍海，當中一件名為CASCADE的項鍊，主石為47.74克拉祖母綠切割藍綠碧璽，搭配鑲嵌28.37克拉鑽石的Y字長鍊，末端的長鍊可取下作為手鍊、碧璽可當胸針，變化出3種穿戴方式，自由奔放的因子藏於其中，正是BRIGITTE ERMEL PARIS迷人之處。

▲▼ BRIGITTE ERMEL 。（圖／品牌提供）

▲模特兒展示主石為47.75克拉藍綠碧璽的CASADE項鍊，22,965,000元。

▲▼ BRIGITTE ERMEL 。（圖／品牌提供）

▲鑲嵌鑽石與藍寶石的NUIT ETOILEE項鍊，垂墜49.16克拉坦桑石。

關鍵字：

BRIGITTE ERMEL PARIS, Brigitte Ermel
fashion.net

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