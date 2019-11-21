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跟著2020彩妝新趨勢買，一路美到明年！自然光澤肌要先有

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▲跟著2020彩妝新趨勢買。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲跟著2020彩妝趨勢買新品，搶先掌握最新流行，還能一路用到明年。（圖／翻攝IG@ponysmakeup、@1993kg）

記者張毓容／綜合報導

2019年即將進入尾聲，美妝品牌已紛紛針對明年彩妝流行重點推出各類新品，在這個連接新的一年的時節裡，跟著最新流行趨勢買，不僅能一路用到明年，還能搶先走在流行尖端，以下就針對2020最新彩妝趨勢，從底妝、眼妝到唇妝一次公開。

底妝：光澤無瑕肌當道

想要一路美到2020，走在時尚尖端，首先帶有光澤感的無暇底妝絕不可少！要打造透出自然光感的高級臉，可運用校色飾底乳先修飾膚色不均，再搭配光澤型粉底液或氣墊粉餅，切記要少量多次慢慢推疊出輕薄透亮的底妝，創造自帶濾鏡的自然好膚質。

▲跟著2020彩妝新趨勢買。（圖／翻攝IG、品牌提供）
▲KATE 零瑕肌密濾鏡校色霜，NT$390；Etude House 長效待肌超持久粉底液(升級)，NT$650；LANEIGE 玫瑰光雙效氣墊粉霜 聖誕限定版，NT$1,150。（圖／品牌提供，以下同）

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眼妝：閃耀系眼頰彩點綴

自2019年末開始，帶有珠光閃耀、色彩多樣的派對系眼妝和頰彩成為最新的彩妝重點。在眼妝上可大膽使用帶有亮片、光澤的眼影點綴，或是用液狀打亮產品打造出閃閃動人的眼妝及頰彩，顯現好氣色。

▲跟著2020彩妝新趨勢買。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲跟著2020彩妝新趨勢買。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Visee 幻光亮彩棒，NT$360；Etude House 香醇烘焙麵包屋眼彩盤10色，NT$990；Sisley 植物光感保養眼影，NT$1,500。

唇妝：鮮明色彩&經典紅色系為主

2020年唇妝趨勢較為大膽，以經典的紅色系為主流，不論是性感迷人的勃根地酒紅色，或是氣壓全場的正紅色，只要依據個人風格選定顏色及質地就能輕鬆掌握流行，讓妝容升級。

▲跟著2020彩妝新趨勢買。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲1028 唇迷心竅好色唇釉，NT$350；Rimmel 極致柔霧緞光唇膏，NT$330。

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關鍵字：

彩妝, 技巧, 趨勢, 2020, 彩妝趨勢, 美妝品, 底妝, 眼妝, 唇妝
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