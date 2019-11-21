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日本女孩最新保養法：往「臉上貼金」注入彈潤、趕走疲倦

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▲▼日本女孩瘋「金箔保養」。（圖／品牌提供）

▲去倦容的速效保養，就像冬季肌膚的專屬維他命。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

冬天腳步接近，肌膚好像也進入了沉睡狀態，循環與活躍度變得緩慢，肌膚乾燥、缺乏光采，感覺塗再多保養品也無法吸收，就如同人體在冬日需要更多熱量與營養，肌膚也需要導入更多能量與營養元素，維持活力與健康。最近日系保養品牌不約而同推出以金箔為主的速效保養，幫助肌膚恢復彈潤活力。

▲▼日本女孩瘋「金箔保養」。（圖／品牌提供）

▲ALBION 妃思雅晶湛永恆金萃，40ml，6,550元。

ALBION 全新推出「妃思雅晶湛永恆金萃」將12種維持肌膚健康美麗的礦物精萃秘方，加入「鹼性溫泉水」基底中，12種礦物能量能高效滲透、直達肌底，讓肌膚宛如瞬間重生般，再現彈嫩活力與光采。年底有許多外出旅遊的機會，在強烈溫差下，特別需要能急救肌膚的萬用產品，快速回復肌膚健康狀態。

▲▼日本女孩瘋「金箔保養」。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精御雅 活米微酵金箔舒眠晚安面膜，100g，1,550元。

高絲雪肌精則推出活米微酵金箔舒眠晚安面膜，幫助改善現代人因睡眠困擾而產生的暗沉、彈力流失、紋路…等使肌膚視覺年齡增加的肌膚狀況。

▲▼日本女孩瘋「金箔保養」。（圖／品牌提供）

凍膜利用由日本金澤縣所產之最高純度的金箔,其將近400年的製作技術使極薄的金箔能與肌膚擁有良好的貼合性,能讓肌膚充滿彈力與活力並賦予明亮光澤。搭配雪肌精御雅原本就有的和漢成分與發酵力,完美活化肌膚狀況。

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關鍵字：

日系保養, 保養, 金箔, 急救保養, 秋冬保養
fashion.net

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