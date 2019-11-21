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阿部寬不婚箴言：「婚姻讓權力減半，義務加倍」　網友含淚秒懂

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▲▼ 阿部寬不婚箴言　網友含淚秒懂 。（圖／翻攝自緯來日本台）

▲阿部寬在《熟男還不結婚》中的不婚箴言，讓人印象深刻。（圖／翻攝自緯來日本台，以下同）

編輯 / Lily

你也有這種經驗嗎？到了適婚年齡被問何時結婚，結了婚之後再被追問何時生小孩，能夠一秒惹怒大家的就是催婚長輩。結婚真的好嗎？阿部寬在《熟男還不結婚》中，為了嚇跑相親對象，秒吐不婚箴言，許多已婚者聽了都心有戚戚焉。

1.「結了婚不只多了伴侶，連父母跟親戚都變兩倍，一下管你生小孩，一下管你要離職沒？最後連味噌湯味道都要干涉。」

結婚可是兩大家庭的是，小到味增湯的味道、大到生小孩，一堆人都有意見。


2.「一個人下半輩子怎麼活?」「反正人也不知道什麼時候會死。」

相親對象向他表示擔心下輩子沒人陪會孤單，沒想到阿部寬卻表示，先不用擔心下半輩子怎麼活，反正人也不知道什麼時候會死，立刻讓對方乖乖閉嘴。

▲▼ 阿部寬不婚箴言　網友含淚秒懂 。（圖／翻攝自緯來日本台）

3.美國人類學家海倫費雪：兩隻動物結合是為了養育後代，等孩子獨立，兩隻動物就會分開，以人類來說，從嬰兒出生到停喝母奶，大約需要 4 年時間，而在人類的基因裡，愛情就只能持續這麼久！

什麼相守到老，婚姻能走到最後就是「忍耐」兩個字，並不是結了婚就保證天長地久，畢竟現在身邊很多朋友都離了婚。

4.叔本華說：婚姻會讓權力減半，義務加倍。

原本開心的自由生活，加入了一個人合法陪伴後，什麼事情都要做雙倍，真的不輕鬆呢！

▲▼ 阿部寬不婚箴言　網友含淚秒懂 。（圖／翻攝自緯來日本台）

5.亞拉克姆說：人活著進入婚姻，最後變成屍體出來。

婚姻讓能夠讓人快樂，也能讓人哀莫大於心死，你是活著還是死著出來，都只是機率而已。

▲▼ 阿部寬不婚箴言　網友含淚秒懂 。（圖／翻攝自緯來日本台）

6.海涅說：婚姻是任何羅盤都會迷航的荒海。

好多人都以為結婚是終點，是個happy ending，殊不知婚後才是在茫茫大海中航行的開始，而且大部分的人都會迷航。

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關鍵字：

日劇, 結婚, 熟男還不結婚, 阿部寬
fashion.net

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