SK-II 青春露超特價開賣！限量30瓶快搶　5種「隱藏用法」讓肌膚美到發光

▲近年來青春露主打年輕市場，讓保養成為一種時尚態度。（圖／品牌提供、翻攝自IG/skii）

你以為SK-II 青春露是化妝水嗎？錯！它是水狀精華液。超過 35 年不曾改變的獨家配方，蘊含90%以上由多種維他命、胺基酸與礦物質所組成的天然生物萃取精華 PITERA™。更是許多女星肌膚晶瑩剔透的秘密。「青春露」的地位堪稱殿堂級，很多人從小聽到大，想買卻常因為單價高而想很久，「Her和她」周末超殺快閃店祭出230ml，只要4,168元的超級優惠，11/22中午開賣、限量30組，如此低價必須手刀搶！

▼▼限量30組超低價，點圖搶▼▼

▲SK-II 青春露，230ml，原價6150元，特價4,168元。點我購買。

很多人不停回購青春露，一用上癮，它除了均勻塗在臉上保養外，更可局部加強讓膚質更無懈可擊，以下5種用法快筆記，讓青春露發揮最大功能，妳的臉蛋也更無瑕。

用法1

當作保濕噴霧

有時候待在冷氣房，肌膚乾燥或是脫妝時，可以將青春露當作精華液噴霧使用，整臉噴灑後你會發現，肌膚彈潤度整個變明顯，讓保養超有感。

用法2



肌膚穩定的濕敷神器

有時想要敷臉，或是想要急救保養怎麼辦？試試拿出手邊的化妝棉，將化妝棉浸濕後，濕成一片一片，拿來濕敷幫助穩定膚況。

用法3

緊急消除眼部水腫

除了先前提過的濕敷肌膚，連浮腫的雙眼都能敷，有網友分享把青春露冰鎮後再使用效果更好，但記得同一罐保養品不要來來回回進出冰箱，這樣容易讓保養品變質

用法4

曬後鎮定肌膚

這個用法還滿傷本的，美妝版有網友大讚它的修復力，夏季肌膚曬傷後有點脫皮，濕敷在臉頰和曬傷部位，隔天脫皮地方就消失，而且膚色看起來亮一號。

用法5

打造豐潤美唇

有時候塗唇膏不美是因為雙唇潤澤度不夠，因為PITERA™分子相當小，可以當作唇膜來強化唇部保濕度，濕敷後再疊上保鮮膜，利用密封效果讓保養更加乘。

▼▼點圖超划算▼▼

▲SK-II 青春露，230ml，原價6150元，特價4,168元。點我購買。

►►偷偷變美小祕密