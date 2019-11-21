用對洗頭手勢可減少掉髮？3個你該知道的髮絲清潔秘密

▲除了使用的洗潤髮品，連洗髮時的水質、手勢和溫度也都對髮質有影響。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda

現代人對於頭髮的關注早就不只侷限於頭髮有沒有洗乾淨，越來越多人開始重視頭皮健康和髮質，也因此市面上充斥著各式各樣的洗潤髮品，但除了洗護髮品的效用外，其實就連水質、洗髮手勢和溫度都會對頭髮髮質有影響！快來看看下面這3個洗髮秘密，你都知道嗎？

▲洗髮用的水質也會影響髮質，像是硬水會使頭髮變得較乾硬。（圖／翻攝IG@heybiblee）



水質也會影響髮質



清洗時用的水質其實也會影響髮質軟硬，像是用硬水洗髮會導致頭髮較乾硬，因為硬水中的礦物質含量較高，洗髮時水中的礦物質會附著在頭髮上，使髮絲變得比較乾燥，也比較重。像是台南、高雄都屬於硬水，還有歐洲國家也大多是硬水，所以很多人到歐洲旅行時都會覺得髮質好像變差了，也是受到硬水的影響。

▲洗髮時水溫最好使用與體溫相當的溫度。（圖／翻攝IG@seul__p）



洗髮水溫也很重要



洗頭時水溫千萬別太高，水溫過高不只容易刺激頭皮，也容易破壞頭皮表層的皮脂膜，使頭皮過乾、影響頭皮健康，而且高溫會使頭髮毛鱗片張開，髮絲水分流失更快。建議將水溫控制在與體溫差不多的溫度，約攝氏36~40度左右，以頭皮不覺得燙為準。

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▲洗髮時將手指張開並搭配適當力道，可減少洗髮時的掉髮狀況。（圖／翻攝IG@aveda）



海星狀手勢洗頭可減少掉髮



有些人每次洗完頭，都覺得頭髮掉好多，但有時候其實是因為妳的洗頭動作太粗魯而導致掉髮，試試洗髮時手指不要併攏，呈現海星形狀一般的張開，並將指腹貼在頭皮上，用輕柔的力道推動、推揉頭皮。另外，頭皮上半部的髮絲屬於比較脆弱的部份，在清洗時，建議以前後方向推揉，減少左右來回的動作，這樣也能減少因拉扯導致掉髮的狀況發生。

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