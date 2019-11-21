風.LUXURY／夜光錶連錶帶都會亮　Bell ＆ Ross變跑趴超炫配件

▲Bell & Ross BR03-92 Full Lum限量腕錶共推出250只。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶的時標、指針具夜光效果，為的是在暗夜中仍能閱讀時間，但現在這兩處發光不稀奇，Bell & Ross推出BR03-92 Full Lum限量腕錶，在暗處從錶面到錶帶都會散發如北極光的綠色光芒，不僅辨別時間毫無障礙，還成為跑趴的吸睛利器，誰能不湊過來看一眼？

▲Bell & Ross BR03-92 Full Lum限量腕錶，129,000元。

以飛行時計著稱的Bell & Ross，打造BR03-92 Full Lum限量腕錶的初衷，是要顯示功能無論在晝夜都能清晰易辨，在日間時，黑色陶瓷錶殼搭配淡綠色面盤與錶帶，線條與功能布局都簡潔俐落

而黑夜中，BR03-92 Full Lum限量腕錶不像一般錶款為時標或指針發光，Bell & Ross竟讓面盤與錶帶都發亮，秘密就在錶盤的黃銅底板塗層含有Superluminova® C3綠色夜光物料，而橡膠錶帶也加入夜光物料，再經熱壓技術成形，成就超炫的夜光錶，限量發行250只，只在專賣店與網路專賣店發售。

▲Roger Dubuis Excalibur Blacklight DLC鈦金屬鏤空自動上鍊腕錶於暗夜中展現發亮的星辰結構。（圖／Roger Dubuis提供）

發光設計不限於實用功能，也具強烈的裝飾性，羅杰度彼（Roger Dubuis）Excalibur Blacklight限量錶將標誌性的Astral Skeleton星辰鏤空結構，首度以微型藍寶石水晶打造，再覆上不同顏色的螢光塗料，因此在暗夜或紫外線光照射下，星辰線條會發光，白K金錶款與鈦合金腕錶則分別呈現藍或綠色光，玫瑰金錶則展現莓粉色的線條，成功創造出星星飄浮在半空中的炫目效果。

▲Roger Dubuis Excalibur Blacklight DLC鈦金屬鏤空自動上鍊腕錶，2,680,000元。（圖／Roger Dubuis提供）