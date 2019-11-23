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關穎童裝穿搭超上手　必備萬元羽絨背心暖兒女

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▲▼ 關穎兒女背心Moncler 。（圖／品牌提供,翻攝關穎IG）

▲關穎女兒CC（左）與兒子都穿保暖的Moncler Kids羽絨背心。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日早晚溫差大，如何為小孩穿搭溫暖又不過熱的服裝，是門大學問，當中方便穿脫的背心，是許多家長的必備單品。育有1女2子的關穎，也為孩子備妥保暖背心，選擇精品羽絨品牌Moncler Kids背心，實穿也好搭配。

▲▼ 關穎兒女背心Moncler 。（圖／品牌提供,翻攝關穎IG）

▲CC（右）另有淡粉紅色款的Moncler Kids背心。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎透露當媽媽後，購物慾全集中在嬰童用品上，很熱衷替3個寶貝打扮，她當然沒錯過單價上萬元起跳的Moncler Kids羽絨衣，長女CC與兒子Phi Phi近期常穿Moncler背心趴趴走，CC還擁有桃紅與淡粉紅色等不同顏色背心，相當受寵。

▲▼ 背心 。（圖／公關照）▲▼ 背心 。（圖／公關照）

▲Moncler Kids桃紅色羽絨背心（左）18,200元，Chloe Kids環保皮毛背心 11,480元。（圖／babyMADISON提供）

小女孩除了羽絨背心可搭配休閒服裝，另有人造皮草的毛絨絨背心能與裙裝相襯，Chloe Kids推出優雅的環保皮毛背心，而義大利品牌Babe & Tess設計內裡為豹紋圖案、外部是超柔軟的毛絨絨背心，更能彰顯孩子活潑的性格。

▲▼ 背心 。（圖／公關照）

▲義大利品牌Babe & Tess毛絨絨背心，4,680元。（圖／Bungo Minimall提供）

關鍵字：

關穎, 背心, Moncler, Chloe
fashion.net

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