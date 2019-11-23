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Prada花店在7大城市耍浪漫　拿著早春廣告花束，就像拍時尚大片

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編輯／Duke

透過形象廣告能夠傳遞主題以及觀點，因此各大品牌對這一塊都下足功夫，目的就是要讓民眾加深品牌印象。而Prada近期的2020早春系列形象廣告，除了歌頌生活、現實與當下的絢麗外，還與全球7間花店合作，帶來時尚和鮮花藝術的結合。

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada 2020早春系列形象廣告，不僅歌頌生活與當下的絢麗，還與全球7間花店合作。（圖／品牌提供）

Prada 2020早春系列形象廣告，不再是紙張或是螢幕前的靜態影像，而是融入日常生活且能實際體驗。然而，透過此次與全球7間花店的合作，Prada運用觸感特別的紙張來包裝花束，並以人像與經典的「PRADA MILANO」Logo作為包裝的主要設計。另外，為了呼應形象廣告的主題，Prada還推出手機版的數位軟體，讓大家自行設計屬於自己的花束包裝喔！

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada運用觸感特別的紙張來包裝花束。（圖／品牌提供）

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲以人像與經典的「PRADA MILANO」Logo作為包裝的主要設計。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲Prada手機版數位軟體中，可以選擇鮮花品種與包包款式。（圖／品牌提供）

▲Prada 2020早春形象廣告。（圖／品牌提供、翻攝自IG@prada）

▲掃描QR Code就能設計屬於自己的花束包裝。（圖／品牌提供）

有興趣得到Prada花束的朋友，Prada花店將在倫敦、米蘭、莫斯科、紐約、巴黎、上海、東京等重點城市出現，不過，Prada表示花店將出現在意想不到的地點，要想買到還得看各位的運氣喔！

此外，Prada X Adidas的聯名系列，目前正在如火如荼進行中，根據官方先前釋出的照片來看，此次的聯名預計會有兩種款式，分別為運動取向的款式與潮流為主的Originals系列。

▲Prade x Adidas。（圖／翻攝自Adidas）

▲Prada X Adidas的聯名系列，預計推出運動取向的款式與潮流為主的Originals系列。（圖／翻攝自Adidas）

據悉此次的Prada X Adidas聯名系列，將在12月發售且為義大利生產，而定價預計為美金350元（約台幣10,500元）。

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關鍵字：

Prada, 2020早春系列, 形象廣告, 花店, MILANO, 紐約, 巴黎, 倫敦
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