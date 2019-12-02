Fendi印花明星潮人們最愛！打敗LV、Dior榮登2019年度代表Logo

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@kimkardashian、@miyayeah

復古印花在近年重新成為時尚潮流，在各大品牌中都可以看到將經典Logo印花運用在服裝、包包…等各種配件上。而眾多品牌都有的印花圖騰系列中，哪家脫穎而出，成為今年最具代表性的Logo呢？根據知名時尚平台Lyst評選，2019的「年度Logo」就是Fendi的Zucca Print！

Fendi的招牌標誌是上下顛倒的FF，這個Logo是老佛爺Karl Lagerfeld在53年前只花三秒設計的，但這設計簡單明瞭，也就成為了Fendi的象徵。印花圖騰在過去80、90年代曾紅極一時，而如今又重新流行回來。

在 Instagram 查看這則貼文 Fendi（@fendi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 24 日 上午 3:26 張貼

Fendi算是這股印花風潮的先驅，將過往經典的圖騰重新帶回服裝系列中，結合新設計後，帶起一股流行。印了滿滿印花的衣服、包包受到許多明星潮人的喜愛，像金卡達夏（Kim Kardashian）就曾穿著全身Fendi印花大衣加上絲襪，照片PO在IG後，造成印花絲襪搜索量大增，連帶的為品牌帶來了加持效果。

在 Instagram 查看這則貼文 Kim Kardashian West（@kimkardashian）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 9 日 上午 9:47 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 SUNMI（@miyayeah）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 7 日 上午 4:00 張貼

經典Logo重新設計後，可以翻玩出許多新花樣。像是不同大小、型式的圖案，印在不同顏色材質的產品上。Fendi先前與Nicki Minaj聯名推出的Prints On系列，就將印花結合大膽的粉紅色和銀色，鮮豔配色新潮又有趣！

在 Instagram 查看這則貼文 Fendi（@fendi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 20 日 上午 7:27 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Fendi（@fendi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 21 日 上午 9:20 張貼

Logo印花是各家名牌的代表象徵，一看到經典標誌就能認出牌子。除了Fendi，Dior的經典oblique印花圖騰也非常有名，招牌馬鞍包、各種手提包、衣服都推出了印花款式。而想要有最新潮的打扮，不能只用一個單品，歌手蕾哈娜（Rihanna）先前就從頭到腳全穿了Dior印花系列，整身同Logo才夠酷！

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在 Instagram 查看這則貼文 Just Jared（@justjared）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 16 日 上午 8:38 張貼

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