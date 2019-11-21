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周冬雨海邊側躺真實身材全露　VERA WANG裸色婚紗仙氣爆棚　

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▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨工作室）

▲周冬雨入圍第32屆中國電影金雞獎最佳女主角，換上VERA WANG裸色紗裙獻唱。（圖／翻攝自周冬雨工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸金雞獎將於23日（六）與金馬獎同日登場，此前金雞獎先行舉辦開幕式，邀請眾多藝人參與合唱，其中代表年輕演員的周冬雨站在C位十分亮眼，她穿著VERA WANG裸色紗裙，系上紅色絲絨腰帶點綴仙氣，散發超乎過往的柔美氣息。

▲周冬雨 。（圖／CFP）

▲周冬雨 。（圖／CFP）

▲VERA WANG 。（圖／品牌官網）

▲周冬雨繼2016年摘下金馬影后實力備受肯定，此次為金雞獎換上裸色紗裙美出新高度 。（圖／CFP、VERA WANG品牌官網）

27歲的演員周冬雨早在2016年就憑藉《七月與安生》摘下金馬影后，演技實力不可小覷，此次入圍第32屆中國電影金雞獎最佳女主角，參與開幕儀式獻唱，周冬雨綁起乾淨俐落的盤髮，妝容清淡之餘，眼眸之間散發銳利光芒。

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨工作室）

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨工作室）

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨工作室）

▲周冬雨。（圖／翻攝自周冬雨工作室）

▲周冬雨來到廈門海邊拍攝形象照，緊身馬甲將纖細身材緊緊包裹。（圖／翻攝自周冬雨工作室）

地點拉到廈門海邊，周冬雨側躺在礁石上任憑海風拂面，換上了VERA WANG 2019秋冬婚紗系列，唯美的裸色紗裙搭配緊身馬甲襯托曲線，將周冬雨纖細身材緊緊包裹，完美配合膚色的設計也讓這身婚紗宛如天生，而後以橘紅色絲絨腰帶加以點綴，更顯周冬雨的嬌小體態，舉手投足之間都令粉絲驚艷。

▲周冬雨 。（圖／CFP）

▲周冬雨與易烊千璽（左）、王俊凱（右）等帥哥鮮肉合唱《星辰大海》引來網友熱議。（圖／CFP）

回到金雞獎開幕儀式，周冬雨與眾多演員合唱歌曲《星辰大海》，身邊一行人包括易烊千璽、王俊凱、劉昊然等優質鮮肉，畫面一曝光也引起網友激讚，「畫面太養眼」、「周冬雨上輩子拯救地球」、「周冬雨這身太美了。」


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關鍵字：

周冬雨, 七月與安生, 金雞獎, 電影節, 金馬獎, VERA WANG
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