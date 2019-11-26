HOT・Stuff／文青妹IU撞包李聖經　GUCCI復古馬銜鍊夯爆

▲IU、李聖經撞包！兩人都背GUCCI 1955 Horsebit（馬銜鍊）肩背包。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

南韓女星IU（李知恩）近期帶著新曲回歸歌壇，創作實力與唱功備受認證，橫掃各大音樂榜。此前，她剛拍完熱門韓劇《德魯納酒店》，並靠「滿月社長」一角再次吸粉無數，其角色的時尚功力更是劇迷關注焦點！

在 Instagram 查看這則貼文 장만월（@fullmoon.long）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 23 日 上午 12:40 張貼

下戲後，IU實際上是位文青女孩，日前雖穿著寬鬆T-Shirt營造下衣失蹤風格，但她在上衣外套了一件酒紅色寬鬆背心，一派氣質學生妹模樣，而她身上背的「書包」正是GUCCI 2020春季最新款：1955馬銜鍊（Horsebit）肩背包。

▲IU背的款式是2020形象廣告主打款，售價NT$75,900元，另有黑、白、駝色皮革款，售價NT$84,400元。（圖／品牌提供）



1955馬銜鍊肩背包近期南韓女星李聖經也背過，但她的穿搭風格明顯與IU大相徑庭。李聖經穿著刺繡針織衫配多層次百褶裙，相對華麗許多，她用「抓握」方式搭配1955馬銜鍊包款，宛若手拿包，為需要正式風格的女孩，做了絕佳示範。

▲李聖經把同一款包當作手拿包使用。（圖／品牌提供）



IU表現的文藝感，大陸女星倪妮也是這派，她頭戴漁夫帽、穿著簡單，肩上背了同款馬銜鍊包款，簡簡單單就有時尚感。

▲同樣是文青妹的倪妮，也是率先挑上經典圖騰款。（圖／品牌提供）



此外，今年（2019）被美國網站《TC Candler》評選為「亞洲第一帥」的大陸男星肖戰，也在先前出席活動時把這款包包背上，配西裝與球鞋，證明男人也能完美駕馭這款包。

▲「亞洲第一帥」肖戰也Hold住同一款包包。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

GUCCI創意總監Alessandro Michele設計的馬銜鍊系列為2020早春全新包款系列，命名為1955馬銜鍊（Horsebit）系列，以目前最多明星青睞的肩背包來說，除了正面有經典的馬銜鍊系列之外，側面也有半截馬銜鍊與肩背帶銜接，靠經典細節表現出雋永雅緻風情，並同步推出硬挺圓底水桶包與郵差包。

▲1955馬銜鍊系列除了有肩背包外，還推出水桶包（NT$67,500）與郵差包（經典圖騰NT$75,900／皮革NT$84,400）。（圖／品牌提供）



►偷偷分享少女秘密！