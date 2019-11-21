史上最潮雨靴！Dr. Martens14孔「美腿神器」保暖防水一次到位

▲ Dr. Martens（馬汀大夫）防潑水機能靴「ALL WEATHER PACK」讓下雨天變潮流。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

陰雨天氣即將來襲，一向給人街頭時尚感的英國經典潮牌Dr. Martens（馬汀大夫），一改叛逆形象推出防潑水機能靴「ALL WEATHER PACK」，搭載高性能的Winter Grip(WP)鞋底，此外針對女孩修飾腿型的顯瘦需求，還推出14孔長靴，讓你雨天也能帥美出門！

▲女孩必收 1914 SNOWPLOW WP雪地靴，14孔修飾腿型，NT$8,980。（圖／品牌提供）

Dr. Martens這回的「ALL WEATHER PACK」系列主打各種天氣都能完美抵禦，注入高性能的Winter Grip（WP）鞋底不僅防滑還能防水，首先登場的是1914 SNOWPLOW WP雪地靴，對女孩而言是修飾腿型的神器，因為14孔的超修長的鞋型搭配了人造毛皮內襯，加上超透氣防水薄膜Dry Wair™，可有效防止水氣進入靴子內部，此外也能隔絕鹽與砂礫易於清潔，不會因暴露在水中而弄髒，兼具保暖與時尚的靴款非它莫屬。

▲經典8孔防滑防水靴款黑色與可可亞色，NT$ 7,980。（圖／品牌提供）

接著當然不能少品牌經典的8孔靴款，這回的秋冬新色包含黑色與可可亞色，搭配黃色車線更顯搶眼，同時防滑防水鞋底加持，讓馬汀正式肩負起雨鞋重責，男女皆宜的造型打造雨天時尚度。

▲ STONE ISLAND x ECCO聯名鞋，約NT$17,637。（圖／品牌提供）

與此同時，丹麥ECCO與義大利STONE ISLAND 攜手合作，注入FLUIDFORM™一體成型科技，此外「DYNEEMA®皮革」比一般皮革強韌5倍，打造僅0.5毫米的輕薄材質，鞋面則採用尼龍材質，渲染出獨一無二的潮流新色，穿上腳零負擔備受潮人矚目。

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