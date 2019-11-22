可以很愛一個人，但不可以超出愛自己太多　找到真愛前的5句溫馨提示

▲楊丞琳、李榮浩修成正果讓人羨慕。（圖／資料照／記者張一中攝）



編輯／魚仙 圖／三采提供

兩性專家肆一2013年的著作《可不可以，你也剛好喜歡我》，曾引爆告白風潮，該書並改編成電影將在2020年上映，睽違六年後肆一又再度推出《謝謝你，也剛好喜歡我》，用散文集的方式，溫暖擁抱每一個在愛裡受傷的人。

▲林志玲尋尋覓覓多年，終於確認AKIRA是Mr.Right。（圖／記者李毓康攝）



書中一句「可以很愛一個人，但不可超出愛自己太多」，溫馨提示每個在愛情海裡載浮載沈的人們，尋找真愛之前，也別忘了保有自己，愛得自在，才能收穫細水長流的愛情。以下5句在愛情裡的溫馨提示，想找到真愛的人可要牢牢記在心上呀！

【1】「可以很愛一個人，但不可以超出愛自己太多。」

愛人之前要學會先愛自己，雖然是老生常談，但從很多例子來看卻是不得不奉為圭臬的過來人經驗談。忘記如何愛自己之前，要怎麼愛別人？錯誤的愛，反而會把喜歡的人推得遠遠的。

【2】「或許所謂『青春的愛情』，並不是只幼稚或是莽撞地去愛人，而是愛裡面那一份簡單的心情。」

初戀讓人難忘，不是因為最愛初戀對象，而是因為自己那份簡單的心情，以及遺憾造成的誤會吧！

【3】「一個人無法真的在另一個人的心上抹去什麼，但你卻可以在上面種上屬於自己的花。」

每個人都可能有EX，但你卻不能活在他的陰影之下，創造專屬於你們之間的回憶才是最重要的事。

【4】「愛，不是永遠都意見一致，而是即使想法不同，但仍能繼續在一起。」

爭吵也是愛情必備元素，但重點是良善的溝通，即使意見不合，也要尊重彼此。

【5】「快樂並不是表示你有著完美的人生，而是你選擇了不去糾結那些不美好。」

常常感到快樂的人，其實只是容易滿足，將不好的事情擺放在旁，用這種心情面對日常，也會讓身邊的人更容易感到愉快。

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【書籍推薦】

★書名：謝謝你，也剛好喜歡我：全世界我只要你的喜歡

★作者：肆一

★出版社：三采

★出版日期：2019年11月27日

★建議售價：新台幣350元