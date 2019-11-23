你腳上那雙不夠前衛　新系列暗黑「鉚釘勃肯鞋」要來一雙嗎？

編輯／Duke

主打涼拖鞋的德國品牌Birkenstock（勃肯），近年在復古風的流行下，使得勃肯鞋重新回歸時尚圈，同時也靠著與Valentino、Rick Owens聯名系列的加持，讓該品牌的聲勢達到高峰，除了聯名款之外，勃肯近期也以Next Generation為題，發布了「進化迷彩」與「暗黑潮流」的全新系列，其中包括以真皮製作的鉚釘勃肯鞋。

▲勃肯發布「進化迷彩」與「暗黑潮流」的全新系列。（圖／翻攝自Birkenstock）

以Next Generation為題的「進化迷彩」與「暗黑潮流」系列，在設計上跳脫傳統的純色思維，像是「進化迷彩」系列使用黃迷彩與叢林設計在Arizona與Zurich鞋款上；而「暗黑潮流」系列則以Arosa鞋款為主軸，並運用黑色調的皮革，搭配前衛的鉚釘點綴，以呼應暗黑潮流。

▲Arizona鞋款以黃迷彩為基底，並在鞋扣與鞋底處大膽的運用亮黃色。（圖／翻攝自Birkenstock）

▲Zurich鞋款使用真皮與合成皮製作，並搭配勃肯鞋經典的軟木鞋底。（圖／翻攝自Birkenstock）

▲運用黑色調的皮革，搭配前衛的鉚釘點綴，以呼應暗黑潮流的主旨。（圖／翻攝自Birkenstock）

Birkenstock「進化迷彩」與「暗黑潮流」系列，目前已經在官網與各大門市上架，黃迷彩與叢林款的定價為台幣2,780元、台幣4,580元，而鉚釘款定價則為台幣5,780元，其中，鉚釘款為限量發售，所以喜歡的朋友一定要盡早購買喔！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App