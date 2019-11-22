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走進香奈兒女士的公寓　CHANEL新光三越A4店開幕啦

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▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲香奈兒位於新光三越A4的專賣店改裝後重新開幕。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

香奈兒（CHANEL）位於台北市一級戰區的新光三越A4專賣店，先前進行改裝，近日正式以新面貌回歸，昨（11／21）晚聖誕舉行開幕酒會，並邀來桂綸鎂、許瑋甯、昆凌、陳柏霖、ØZI、9m88、南韓超模朴秀珠等人站台，星光熠熠讓新店人氣旺旺。

香奈兒新光三越A4服飾暨腕錶珠寶專門店，兩層樓逾180坪空間，由品牌長期合作的建築師Peter Marino重新設計，以香奈兒位於巴黎康朋街31號專門店2樓，也就是創辦人嘉柏麗・香奈兒（Gabrielle Chanel）經典寓所的空間為靈感設計，標誌性的黑、白、米三色調，融入經典符碼，營造出的摩登空間。

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲兩層樓空間約180坪，展售服飾與腕錶、珠寶系列。（圖／品牌提供）

Peter Marino巧妙運用水平條紋、黑白邊框元素，將現任藝術總監維吉妮・維婭（Virginie Viard）操刀設計的首個時裝系列：2019／20 Cruise度假系列完美烘托。此外，店內也用了諸如大型珍珠裝置藝術等，注入經典符碼，呈現出專屬於香奈兒的優雅韻味。

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲以香奈兒女士寓所為靈感設計而成，並注入許多香奈兒經典符碼。（圖／品牌提供）

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毗連於側的腕錶暨珠寶店，藉由金色漆飾牆面，向嘉柏麗・香奈兒寓所內的烏木漆面屏風致敬，並藉此賦予這個空間永恆與精緻感，在此展示著所有腕錶系列如Première、Code Coco、J12與珠寶作品如Coco Crush、Comète與Camélia系列。

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲CHANEL A4專賣店開幕。（圖／CHANEL提供）

▲腕錶暨珠寶店採用金漆牆面，營造摩登奢華風格。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CHANEL, A4, 香奈兒, 新光三越, 珠寶, 腕錶, 服飾,
fashion.net

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