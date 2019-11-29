Fun・聖誕／紅色馬卡龍美翻、巧克力蛋糕配大顆草莓　吃點心過節最甜蜜

▲BAC黑嘉侖草莓巧克力蛋糕。（圖／公關照，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

聖誕節是年底最令人開心的時刻，可以跑趴、玩耍、好好打扮，《ET FASHION》怎麼能錯過？當然要認真準備過節，無論你／妳想搞定造型、耍一點彩妝小心機，或者佈置出節慶氣氛，通通有解，鎖定「Fun・聖誕」就對了！

聖誕小點、蛋糕等美食人氣居高不下，因為它們總是在人心最需要撫慰之時，提供一個最完美的補給，也許你醉心於工作，或總在匆忙之間遊走，或許你隻身一人，或單純兩人，想過節又不想弄得太複雜，一片蛋糕或點心，搭配熱紅酒或可可，簡單成就完美的平安夜。

TWG Tea 法式茶香

想要節慶過的夢幻甜美，馬卡龍確實是個好主意，新加坡茶飲TWG Tea獻上耶誕茶香限定馬卡龍，以紅白兩色反映耶誕風光，白色的焦糖奶油紅茶馬卡紅將南非紅灌木茶，揉和法式甜香料，佐以白巧克力甘納許與天然香草籽；紅色的巧克力紅茶馬卡龍以南非博士茶為基底，打造出鮮豔朱赤的純紅，單顆定價60元、1盒6入350元。





Starbucks 獨享時光

今年冬季，連鎖咖啡星巴克推出季節糕點，最適合一人獨享或是2人相處的輕鬆時光，即使在節日加班或忙到夜晚，也能走入店內輕鬆過節，酸甜的檸檬紅絲絨蛋糕與莓果起司塔，頗獲好評甜點提拉米蘇千層薄餅，以及巧克力布丁也是好選擇，是耶誕最簡單享受的甜蜜滋味，單價75元至120元不等。

▲檸檬紅絲絨蛋糕。

▲莓果起司塔。

▲巧克力布丁。

BAC 可可草莓

冬季最迷人的水果非草莓莫屬，BAC經典熱賣的「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」在聖誕季回歸，頂層整顆草莓排列由你決定，蛋糕體採用黑巧克力材質，微微感受苦甜，用草莓與覆盆子製成的奶油內餡，濃郁果香甜酸平衡，甜美帶點大人味，售價950元。

85度C 繽紛姿態

總是可愛有餘的85度C蛋糕，推出5款五款切片蛋糕，可見耶誕雪人、耶誕小鹿、夢幻飄雪、耶誕夢工廠和巧克力耶誕造型，分別以巧克力、粉紅草莓色為主題，充滿童趣的造型，喚醒節慶童心，單片62元，整個蛋糕420元至430元。