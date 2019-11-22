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日本收納之神近藤麻理惠教大家「斷捨離」　卻開風格店要你買更多？

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編輯／Emily　圖／翻攝自konmari.com、IG@konmari.co

日本收納之神近藤麻理惠以「怦然心動的整理術」走紅，倡導「斷捨離」的居家整理哲學，相關的著作在全球大賣，還在Netflix上有個人實境秀，幫民眾解決整理家裡的各種疑難雜症。然而她近日因為開設了自己的網路商店，引起大家的質疑，與平常鼓勵放棄生活中不必要的東西的理念背道而馳。

▲近藤麻理惠網路商店。（圖／翻攝konmari.com）

說到居家收納，很多人都會奉行近藤麻理惠的整理方法。她提出的「怦然心動的整理術」是說當你拿起這項物品時，內心是否還會感到怦然心動，來判斷這項物品到底該不該留下來。很多人在打掃時會因為念舊，捨不得丟棄多餘雜物，遵循這種斷捨離的整理法，能讓整理效果大增。

這種觀念不單單只是整理術，更成為了一種生活態度。因此近藤麻理惠才想要開設網路商店KonMari，在上面分享讓她感到怦然心動的居家生活用品。裡面販賣的商品都由她精心挑選，從客廳、廚房到浴室用品都有，希望藉此將她的生活風格分享出去。

網路商店販賣的物品很有日式簡約風，像水晶和音叉就是近藤本人愛用的物品，她會用敲打之後的純淨聲音來安撫心靈。另一款書形狀的花瓶，造型簡約有質感，可以插花，還能當書擋使用。沐浴系列用品也很特別，木頭指壓按摩棒可以刺激穴位，舒緩緊繃。

▲近藤麻理惠網路商店。（圖／翻攝konmari.com）

▲音叉與水晶，售價美金75元，約台幣2,291元。

▲近藤麻理惠網路商店。（圖／翻攝konmari.com）

▲書本形狀花瓶，售價美金44元，約台幣1,344元。

▲近藤麻理惠網路商店。（圖／翻攝konmari.com）

▲木頭指壓棒，售價美金12元，約台幣366元。

但開店的舉動引起許多爭議，很多人覺得這樣違背了近藤麻理惠倡導的理念。網友留言質疑「原來麻理惠只是個商人」、「賣給我們更多東西，我們便可以再大整理一次，真是出色的行銷策略」，丟掉家裡不需要的東西，難道是為了騰空間擺放她的商品嗎？

面對這些質疑，近藤麻理惠表示，她並不鼓勵大家過度消費，如果現有的物件讓你感到滿足，並不需要買新的取代。她的理念雖然倡導丟掉多餘物品，但還是可以精選一些自己喜愛、並能提升生活品質的物品放在家中。

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關鍵字：

近藤麻理惠, 收納, 整理, 居家, 生活用品, 日本
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