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21,900元可入手寶格麗聖誕AirPods小包　掛胸前跑趴好時髦

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▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗為聖誕節推出2019冬季佳節限定Capsule系列。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

金、銀、紅、綠與白色都是聖誕節會聯想到的季節色彩，但寶格麗（BVLGARI）為今年聖誕節注入更多甜蜜感，推出2019冬季佳節限定Capsule系列包款與配件，除了瑪瑙白、古銅金色設計，還有女人味十足的霓虹紫水晶色；而包款新增AirPods 無線藍芽耳機包與信用卡夾，21,900元起就能入手，帶著跑趴超時髦。

▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗SERPENTI FOREVER霓虹紫水晶色AirPods收納包（左）21,900元，古銅金金屬光澤小牛皮信用卡包26,700元。

SERPENTI FOREVER AirPods 無線藍芽耳機包與信用卡夾，均搭配可拆式鍍淡金色蛇鱗風格鍊帶，前者可掛在胸前，而信用卡夾可背，顧及美觀與實用性；寶格麗同時推出可隨興繫在手腕上的二合一拉鍊信用卡夾。而經典的小牛皮肩背包，以及附上方提把與可拆式皮帶拼接鍊帶的小牛皮手提肩背包，在此限定系列也換新裝，推出霓虹紫水晶色與淨白瑪瑙小牛皮款，最特別的是招牌蛇首增添粉紅蛋白石打造的八芒星吊飾，此圖騰源自品牌羅馬總店大理石地板所鑲嵌的星型裝飾。

▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗SERPENTI FOREVER霓虹紫水晶色AirPods收納包（左）21,900元，古銅金金屬光澤小牛皮信用卡包26,700元。

▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗SERPENTI FOREVER霓虹紫水晶色小牛皮手提肩背包，98,200元。

八芒星元素也同時出現在SERPENTI FOREVER手環與薔薇石英粉色斜紋領帶型絲巾上，前者以鍍淡金色蛇緊依著八芒星，構成搶眼有個性的手環；八芒星與月亮裝飾的絲巾則是冬季佳節限定的入門款，定價5,600元。

▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）

▲寶格麗SERPENTI FOREVER霓虹紫水晶色小牛皮手環（左）15,300元，薔薇石英粉色斜紋領帶型絲巾5,600元。

卡地亞（Cartier）紅色Guirlande de Cartier迷你款手袋，也是聖誕節的應景設計，運用小牛皮構成8個刻面，並點綴金色飾帶構成花環圖案，內部燙印金色品牌標誌，讓人立刻聯想到卡地亞的珠寶盒，附可調整長度的肩背帶，因此率性或正式裝扮都好搭配。

▲▼ BVLGARI,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞聖誕節主打小巧的Guirlande de Cartier包款，62,500元。（圖／卡地亞提供）

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Cartier, 卡地亞, 聖誕節
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