fb ig video ETtoday search mobile

許瑋甯跑香奈兒趴先做仰臥起坐好「炫腹」　昆凌急Call他買單

> >

記者張妤瑄／台北報導

香奈兒（CHANEL）今晚（11／21）在新光三越A4新店舉辦開幕酒會，活動邀請許瑋甯、昆凌、陳柏霖、桂綸鎂、ØZI、9m88、南韓超模朴秀珠、法國卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、楊乃文、蕭敬騰、吳宜樺等人同歡，齊聚店內跑趴，會後更將一起前往After Party，繼續High翻整晚。

許瑋甯去年（2018）成為台灣區彩妝形象大使，是台灣第一人，今現身時與時裝大使桂綸鎂同場坐鎮，她穿小可愛「中空裝」露出螞蟻腰，拍照時大呼緊張，她解釋：「因為有一段時間沒有在公共場合『正面敞開』露面，剛剛還做了10分鐘仰臥起坐。」把握時間撐起腹肌線條。

▲▼許瑋甯出席CHANEL香奈兒 A4開幕。（圖／記者張一中攝）

▲許瑋甯為了讓腹肌更緊實，登場前10分鐘一直在做仰臥起坐。（圖／記者張一中攝）

許瑋甯透露最愛身上「紅色長板針織外套」與「J12腕錶」，她說私下很愛戴錶，因為能透過這款配件展現比較個性與南孩子氣的一面。當被問到聖誕節將至，會不會在店內幫男友挑禮物，她回：「應該是他要買給我吧！」並指定要手上的錶，還說也可以兩個人一起戴情侶錶。

▲▼許瑋甯出席CHANEL香奈兒 A4開幕。（圖／記者張一中攝）

▲許瑋甯點名聖誕節禮物「應該要男友送」。（圖／記者張一中攝）

昆凌到店上馬上直衝新貨區，頻頻讚賞「19系列新色」，她說很有可能等下就打給經紀人，要他先來幫忙刷卡購入。她透露家裡有很多香奈兒藏貨，都是和老公周杰倫逛街時買的，並甜蜜透露逛街就是老公買單，刷卡是「豪爽型」，絕不手軟。

▲▼昆凌出席CHANEL香奈兒 A4開幕。（圖／記者張一中攝）

▲▼昆凌出席CHANEL香奈兒 A4開幕。（圖／記者張一中攝）

▲昆凌有許多藏貨都是老公周杰倫刷卡送上的，但今天老公沒來，只得先Call經紀人幫忙買單。（圖／記者張一中攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

陳柏霖穿女裝圖騰針織外套登場，並把腰帶「側背」，自認這樣比較像「男生Style」。他透露過往就常穿香奈兒女裝，「其實滿多不分性別的」。會不會想購入一件和女友一起穿？他回：「身高不一樣啦！」那會在店內挑聖誕節送禮物給女友嗎？他回：「會吧！」隨後又說會送聖誕節生日的小鎂禮物，再度把閨蜜搬出當護愛使者。

▲▼陳柏霖出席CHANEL香奈兒 A4開幕。（圖／記者張一中攝）

▲▼陳柏霖出席CHANEL香奈兒 A4開幕。（圖／記者張一中攝）

▲陳柏霖說聖誕節「應該」會買禮物送女友。（圖／記者張一中攝）

關鍵字：

CHANEL, A4, 香奈兒, 新光三越, 昆凌, 陳柏霖, 許瑋甯, 藍色大門, 桂綸鎂, ØZI, 9m88, 朴秀珠, 時尚穿搭, 派對, 開幕酒會, 酒會, Party
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

言承旭新女伴小他20歲　22歲嫩星因「變髮」豋熱搜

言承旭新女伴小他20歲　22歲嫩星因「變髮」豋熱搜

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

林志玲珍珠領嫁衣配超長頭紗　浪漫典雅勾爸爸奔儀式會場

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

越談越愛的4星座　火爆牡羊是「坦率咖」、巨蟹溫柔又細心

林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密 林志玲禮服曝光　宴客日絕美照讓人期待 搶！UNIQLO雙11狠殺一波　羽絨外套現折1000元 一檔韓劇換一個男神　3星座女孩是「花心系」 Lisa穿比基尼擺不科學Pose　沙灘網美必學超辣技巧 3％的幸運兒才擁有Jolin、張鈞甯都有的「背溝」　完美背殺必備 HOT・Stuff／「泰迪熊毛毛包」好暖心　香奈兒、LV都來放火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面