許瑋甯跑香奈兒趴先做仰臥起坐好「炫腹」　昆凌急Call他買單

記者張妤瑄／台北報導

香奈兒（CHANEL）今晚（11／21）在新光三越A4新店舉辦開幕酒會，活動邀請許瑋甯、昆凌、陳柏霖、桂綸鎂、ØZI、9m88、南韓超模朴秀珠、法國卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、楊乃文、蕭敬騰、吳宜樺等人同歡，齊聚店內跑趴，會後更將一起前往After Party，繼續High翻整晚。

許瑋甯去年（2018）成為台灣區彩妝形象大使，是台灣第一人，今現身時與時裝大使桂綸鎂同場坐鎮，她穿小可愛「中空裝」露出螞蟻腰，拍照時大呼緊張，她解釋：「因為有一段時間沒有在公共場合『正面敞開』露面，剛剛還做了10分鐘仰臥起坐。」把握時間撐起腹肌線條。

▲許瑋甯為了讓腹肌更緊實，登場前10分鐘一直在做仰臥起坐。（圖／記者張一中攝）



許瑋甯透露最愛身上「紅色長板針織外套」與「J12腕錶」，她說私下很愛戴錶，因為能透過這款配件展現比較個性與南孩子氣的一面。當被問到聖誕節將至，會不會在店內幫男友挑禮物，她回：「應該是他要買給我吧！」並指定要手上的錶，還說也可以兩個人一起戴情侶錶。

▲許瑋甯點名聖誕節禮物「應該要男友送」。（圖／記者張一中攝）



昆凌到店上馬上直衝新貨區，頻頻讚賞「19系列新色」，她說很有可能等下就打給經紀人，要他先來幫忙刷卡購入。她透露家裡有很多香奈兒藏貨，都是和老公周杰倫逛街時買的，並甜蜜透露逛街就是老公買單，刷卡是「豪爽型」，絕不手軟。

▲昆凌有許多藏貨都是老公周杰倫刷卡送上的，但今天老公沒來，只得先Call經紀人幫忙買單。（圖／記者張一中攝）



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陳柏霖穿女裝圖騰針織外套登場，並把腰帶「側背」，自認這樣比較像「男生Style」。他透露過往就常穿香奈兒女裝，「其實滿多不分性別的」。會不會想購入一件和女友一起穿？他回：「身高不一樣啦！」那會在店內挑聖誕節送禮物給女友嗎？他回：「會吧！」隨後又說會送聖誕節生日的小鎂禮物，再度把閨蜜搬出當護愛使者。

▲陳柏霖說聖誕節「應該」會買禮物送女友。（圖／記者張一中攝）