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年銷2萬個！無印良品硬殼行李箱改款　變「更大更輕」限時9折

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▲無印良品熱賣行李箱改版。（圖／無印良品提供）

▲無印良品熱賣行李箱改版，推限時促銷。（圖／無印良品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來年末一連串的節慶與假期，旅行的心情是否躍躍欲試了呢？無印良品（MUJI）宣布推出改款後的四輪硬殼止滑拉桿箱，把原來的產品變得容量更大、重量更輕了，並在11／21至12／2推出週間會員感謝活動，推出正價品9折優惠，不僅產品升級，價格也更親民。

四輪硬殼止滑拉桿箱一向是無印良品店鋪中的明星商品，年賣2萬個等同一年可賣出超過50個，不僅是新用戶，也吸引不少消費者用過回購，其著名設計包括可層放置入收納，簡單的色彩與外型也受到不少文青喜愛。

無印良品表示，改款後的四輪硬殼止滑拉桿箱，雖然外觀看起來無大變化，其實內容量無論尺寸規格，都增加1公升，而重新檢視零件的形狀和構造，最新款產品重量減輕10％至20%不等，同時保留最受推薦的止滑輪鎖設計，只要按下箱體上的按鈕即可保持拉桿箱穩定，不易傾倒滑動，限定門市更推出象牙白、淺黃與淺藍等特殊色，售價3,900元至8,500元。

11／21至12／2推出「無印良品週間」會員感謝活動，持MUJI無印良品聯名卡、MUJI passport手機App或LINE好友出示手機畫面，於全台MUJI無印良品門市及餐飲門市消費，可享正價品9折優惠。

▲無印良品熱賣行李箱改版。（圖／無印良品提供）

關鍵字：

MUJI, 無印, 無印良品, 銷量, 熱銷, 硬殼行李箱, 行李箱
fashion.net

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