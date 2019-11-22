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最燒聯名必買！東京香蕉 X KITKAT限定口味　滿滿焦糖入口即化

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編輯／Ann 

為了迎接即將到來的2020東京奧運，必買伴手禮名單之一的TOKYO BANANA香蕉蛋糕，這回終於與同樣重量級地位的KITKAT巧克力聯名，推出限定版香蕉焦糖口味，超可愛的東京字樣直接印上巧克力，搭配金黃包裝，去日本旅遊的你千萬別錯過！

▲TOKYO BANANA 。（圖／翻攝自TOKYO BANANA）

▲TOKYO BANANA 與KITKAT巧克力為2020東京奧運推出限定口味「香蕉焦糖」。（圖／翻攝自TOKYO BANANA）

TOKYO BANANA香蕉蛋糕是不少人去日本的人氣必買好貨，這回代表東京奧運與KITKAT巧克力推出聯名新口味，其實雙方早已多次聯名，不過此次冠上了奧運封號，總是要來點不一樣的，除了在金黃色的包裝上，大大可見GOLD（金色）字樣，也幫香蕉搭上了波點緞帶增加可愛氣息。

▲TOKYO BANANA 。（圖／翻攝自TOKYO BANANA）

▲TOKYO BANANA 。（圖／翻攝自TOKYO BANANA）

▲一盒8枚入含稅¥756（約NT$212）；15枚入 ¥1,382（約NT$388）。（圖／翻攝自TOKYO BANANA）

打開包裝之後，整齊排列的香蕉焦糖口味巧克力，搭配KITKAT經典方塊外型，一口咬下除了裹著香蕉風味的白巧克力酥脆感，更能看到豐富夾餡，以WAFER餅乾融入濃郁焦糖，多層次口感結合兩大品牌的經典口味，保證一吃就愛上。此次聯名商品將開賣至明年1月8日，在此之前大家都可以在東京車站搶先購買，絕對是史上最夯伴手禮。

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關鍵字：

東京香蕉, 伴手禮, 日本, 奧運, 2020, TOKYO BANANA, KITKAT
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