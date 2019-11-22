韓妞狂甩28公斤變健身教練！5心得：三餐吃飽、運動不超過半小時

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@hjuuuu_s2

減肥是女孩們一生都在奮鬥的事情，來自南韓的 27 歲女孩 Hyun Ju，在一年內從78公斤減到50公斤，成功甩去28公斤，還當起了健身教練，她也大方傳授5大心得，被網友推爆，一起來看看她的減肥經歷。

1. 不需要節食，要吃對

吃對比吃少更重要，這點是Hyun Ju的減肥心得，她從來不會刻意節食，因為節食只會讓身體降低新陳代謝，並且會面臨停滯期，讓人中途而廢，所以選擇食材相當重要，Hyun Ju絕對不碰加工食品，只吃食物的原型，並且推崇簡單的料理方式，她也建議忙碌的人，可以攪拌蔬果當成早餐，例如奇異果和香蕉都是她常選擇的食材，切記千萬不要多吃，有飽足感就要馬上停下，才不會攝取過多脂肪。

2. 無時無刻水不離身

水分是減肥的一大重點，第一，多喝水會讓你慢慢離開飲料或手搖等帶糖飲品，第二，水分可以加速腸胃蠕動，不易便秘身材自然輕盈。因此Hyun Ju每天至少喝上兩公升的水，可以說是水不離身。

3.3種營養素很重要

在不節食的基礎上，Hyun Ju一天吃三餐，其中她強調三大營養素的分配很重要。大致分為碳水化合物：55~65%，脂肪：20~30%，蛋白質：10~14%，想少吃飯的民眾也可以換成地瓜或是山藥，蛋白質的部分，牛肉或是豆腐都是Hyun Ju常攝取的，千萬別只吃單一食材或是什麼都不吃，這是減肥的禁忌。

4.一周至少3天有氧運動

Hyun Ju除了每天運動之外，也挑選自己喜歡的運動，她認為只有真正喜歡，才能堅持，對此她也改掉了不愛走路的壞習慣，現在的Hyun Ju能走路絕對不坐車，另外Hyun Ju每周都進行有氧運動，比較特別的是，每次運動都拿捏在半個小時之內，因為人體會在有氧運動半小時之後流失肌肉，只要運動控制在半個小時內，能夠達到增肌減脂的效果。

5.把減肥當成生活一部分

最後Hyun Ju也提醒大家，減肥不是難事，只要將它融入生活的一部分，當成每天都會去做的一件小事，長期堅持下來，一定能看到效果，當然，自信和愛自己，是最重要的關鍵。

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