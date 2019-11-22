fb ig video ETtoday search mobile

「5款」飲料測出潛在性格　選水居然躺著都中槍

> >

▲▼「5款」飲料測出潛在性格。（翻攝自Pinterest）

▲挑選飲料的第一直覺，原來可以顯露你真實個性。（圖／翻攝自Pinterest）

編輯 / Lily

剛好在外面逛街，覺得口很渴，走進去一家最近的便利商店，你會買什麼飲料？選擇不同的品項原來能反映你的性格，一起來看看準不準？


當你覺得口渴時，會買哪一種飲料解渴呢？

A水

B果汁

C綠茶

D奶茶

E汽水

▲▼「5款」飲料測出潛在性格。（翻攝自Pinterest）

A 水

防備心較重

做事情比較深思熟慮，任何決定都再三想過，戒心很重。常常被別人認為心機很重，其實你沒有要傷害別人的意思，有時可以放鬆些，不要太嚴肅。

▲▼「5款」飲料測出潛在性格。（翻攝自Pinterest）

B 果汁

情緒化

你的性格天真可愛，比較不會遮掩內心情緒，在朋友或另一半眼中，你就像個大孩子，喜歡別人遷就你，有時候也為別人多著想一點，試著換位思考，不要老是不開心就發脾氣，因為你也不小了。

▲▼「5款」飲料測出潛在性格。（翻攝自Pinterest）

C 綠茶

低調慢熟

個性比較內向，不喜歡出風頭，就喜歡和自己相熟的朋友一起玩，在新朋友面前就顯得內向放不開，建議可以把心打開，當別人對你丟出善意時，適時接住。多多拓展生活交友圈也沒有不好。

▲▼「5款」飲料測出潛在性格。（翻攝自Pinterest）

D 奶茶

性格開朗

你就是位好好先生或是好好小姐，性格爽朗所以交遊廣闊。是好朋友中的開心果，但也是因為你人人好，有時候親近朋友會不敢把內心話告訴你，擔心你神經大條，不會幫他守密。

▲▼「5款」飲料測出潛在性格。（翻攝自Pinterest）

E 汽水

熱心善良

個性單純又沒有心機，凡事總是為別人著想，喜歡熱心幫朋友解決問題，把別人的事情當作自己的事，但有時也要有一點防備心，免得被別人利用都不知道。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

飲料, 心理測驗, 性格, 潛在性格
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年

2020年12星座年運勢出爐　占星專家：最多機會的一年

韓妞狂甩28公斤變健身教練！5心得：三餐吃飽、運動不超過半小時

韓妞狂甩28公斤變健身教練！5心得：三餐吃飽、運動不超過半小時

史上最潮雨靴！Dr. Martens14孔「美腿神器」保暖防水一次到位

史上最潮雨靴！Dr. Martens14孔「美腿神器」保暖防水一次到位

全台首間BALENCIAGA Outlet華泰開幕！爆款老爹鞋、機車包5折起超好逛 SK-II 青春露超特價開賣！限量30瓶快搶　5種「隱藏用法」讓肌膚美到發光 晚上告白更容易成功！學會這6個戀愛小心機幫你順利脫單 阿部寬不婚箴言：「婚姻讓權力減半，義務加倍」　網友含淚秒懂 用對洗頭手勢可減少掉髮？3個你該知道的髮絲清潔秘密 完美愛情的模樣　在他身上，妳看見自己擁有無限可能 維多利亞的秘密官方宣佈大秀取消　內衣天使恐走入歷史

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面