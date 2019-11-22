「5款」飲料測出潛在性格　選水居然躺著都中槍

▲挑選飲料的第一直覺，原來可以顯露你真實個性。（圖／翻攝自Pinterest）

編輯 / Lily

剛好在外面逛街，覺得口很渴，走進去一家最近的便利商店，你會買什麼飲料？選擇不同的品項原來能反映你的性格，一起來看看準不準？



當你覺得口渴時，會買哪一種飲料解渴呢？

A水

B果汁

C綠茶

D奶茶

E汽水

A 水



防備心較重

做事情比較深思熟慮，任何決定都再三想過，戒心很重。常常被別人認為心機很重，其實你沒有要傷害別人的意思，有時可以放鬆些，不要太嚴肅。

B 果汁



情緒化

你的性格天真可愛，比較不會遮掩內心情緒，在朋友或另一半眼中，你就像個大孩子，喜歡別人遷就你，有時候也為別人多著想一點，試著換位思考，不要老是不開心就發脾氣，因為你也不小了。

C 綠茶



低調慢熟

個性比較內向，不喜歡出風頭，就喜歡和自己相熟的朋友一起玩，在新朋友面前就顯得內向放不開，建議可以把心打開，當別人對你丟出善意時，適時接住。多多拓展生活交友圈也沒有不好。

D 奶茶

性格開朗

你就是位好好先生或是好好小姐，性格爽朗所以交遊廣闊。是好朋友中的開心果，但也是因為你人人好，有時候親近朋友會不敢把內心話告訴你，擔心你神經大條，不會幫他守密。

E 汽水



熱心善良

個性單純又沒有心機，凡事總是為別人著想，喜歡熱心幫朋友解決問題，把別人的事情當作自己的事，但有時也要有一點防備心，免得被別人利用都不知道。

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