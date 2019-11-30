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Tiffany男士聯名DSM純銀系列第二彈　必搶洛杉磯、紐約限定戒指

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編輯／Duke

為了開發更多的客層，使得業績有所增長，近年各大品牌紛紛投入男性市場，而高級珠寶品牌Tiffany & Co.便是其中之一。繼上個月正式開賣男士系列後，緊接著登場的是與時尚百貨Dover Street Market聯手打造的純銀飾品系列，其中還有洛杉磯與紐約的限定戒指喔！

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、品牌提供）

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.純銀飾品系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.）

Dover Street Market X Tiffany & Co.純銀飾品系列，共帶來9種款式，分別為戒指、項鍊、手鍊、項鍊、手鐲等飾品，其中，2款特別為洛杉磯與紐約打造的戒指，刻上了「LA」、「NYC」、「925」、「T & CO MAKERS」的字樣，並採用拋光的亮面設計，而數字「925」則是代表使用925純銀製作而成。

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、品牌提供）

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、品牌提供）

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、品牌提供）

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、品牌提供）

▲使用獨特處理打造仿舊感的飾品系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.）

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、品牌提供）

▲Dover Street Market X Tiffany & Co.。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、品牌提供）

▲特別為洛杉磯與紐約打造的限定戒指。（圖／翻攝自Tiffany & Co.）

Dover Street Market X Tiffany & Co.純銀飾品系列，預計將在11／27至1／15在洛杉磯、紐約、倫敦、新加坡、北京以及東京的Dover Street Market販售，而印上「LA」、「NYC」的限定戒指，只會在洛杉磯與紐約兩地的店內發售，有興趣的朋友，千萬不要搞混了喔！

另外，LV不斷推出趣味單品，繼化妝箱、珠寶箱後，這次帶來了一款專門放置球鞋的行李收納箱，最多能放進14雙鞋，還有客製化服務，可印上自己的英文縮寫與選擇專屬的箱體印花，絕對是收藏鞋控的首選。

▲Louis Vuitton球鞋行李收納箱。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

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關鍵字：

高級珠寶, Tiffany, 男士系列, 百貨, DoverStreetMarket, 洛杉磯, 紐約, 純銀, LVMH
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