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上班心累無解？這3種工作狀態「中了兩樣」就該直接離職

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

許多人在職場待久了，都會萌生同一個想法，那就是「離職」，不過產生這個想法難免有掙扎和疑惑，至於要怎麼才能確保自己不是一時衝動，而是真的應該離職呢？專家提出了下面三件事，一旦有兩樣不滿意，或許真的就該將工作告一段落。

▲工作。（圖／翻攝自unsplash）

工作內容讓你不滿意

工作慢慢成為生活的絕大部分，我們也會在人際交往之間透露出自己的工作內容，如果這份工作讓你覺得很委屈，實在不想跟人提起，也覺得談到工作很沒意義，那再怎麼逼自己留下，絕對不長久，反之，如果是你自己感興趣，也願意和大家聊起，姑且不論薪資待遇，先恭喜你，你找到了屬於自己的工作。

▲工作。（圖／翻攝自unsplash）

同事之間的壓力比工作還累

常常聽到周遭朋友聊起一些職場上的宮心計，其實工作本來就存在爾虞我詐。不過一旦你發現人際交往之間的壓力，已經大過於工作壓力，這時就是暗示你該辭職了，因為再待下去不會更好，只會更累。

▲工作。（圖／翻攝自unsplash）

公司方向與你嚴重不符

在工作上獲得成就感是支撐我們繼續走下去的動力，只是很多人在進入職場久了以後會發現，好像已經忘記自己本來的方向和追求的態度，每天就是朝九晚五，進進出出公司，每個月初領到同樣的一份薪水，其實這樣的生活並不是你一開始要的，我們還是應該尋找適合自己方向的工作環境，這樣才能在有限的時間內，發揮更大的工作效能，爭取加薪或是更好的成績。

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關鍵字：

工作, 壓力, 辭職, 生活
fashion.net

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