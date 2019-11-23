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LIFE・經典／無印良品的「陽之家」單層平房　與自然無界限

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▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲時隔5年，日本無印良品再推獨棟建築陽之家。（圖／翻攝Muji Japan，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

我們知道「無印良品」這4個字在日本，不僅只是居家賣場，MUJI風格慢慢的不斷擴展，從旅館到超市、咖啡廳到餐廳，甚至幫民眾設計房子，繼之前的木之家、窗之家與縱之家後，時隔5年我們終於又看到新的獨棟建築設計，以無壓力平房結合自然空間的「陽之家」，就像是逃避一切塵囂的夢幻花園。

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

大多數人都能體認無印風格的設計，簡單不多餘，善用自然的素材營造質感，然而即使那街簡約的線條已經被我們所熟知，無印總是能一次次的推出令人響往的設計，這次的「陽之家」開啟我們住宅與自然對話的大窗，每多看一眼就更想要身處其中。

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

「陽之家」把建築內部空間與自然連結的干擾降到最低，整間平房前方有大片的木造平台，在房子正面的大片落地窗，也是跨入自然景色的出入口，在晴朗的日子裡，窗戶可以全部收合到結構裡，將內部空間跟外面的大山大海相互連接，沒有任何干擾。

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

單層平房的構造，把人為的形式減至更低，這是一棟貼近土地的房子，從外面看過來的景觀如是，由房子內部向外觀看，就像是一幅幅大面的自然景觀畫，窗景之美正是日本文化中的拿手好戲，人生即使經歷大江大海，只要有一面林景就足夠端詳半生。

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

內部的家具與空間達到一種平衡狀態，沒有太多多餘的視覺衝擊，相對的也呼應外部的林景，一貫的白色與木色的搭配，乾淨的儲藏間，「陽之家」最炫麗的只有陽光，平靜而無壓力，木造平台上還設有下凹式的暖爐空間，營火的微光在冬季的夜晚更添美麗。

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

▲無印良品,MUJI,陽之家。（圖／翻攝Muji Japan）

「陽之家」位於日本千葉縣夷隅市，室內空間約莫20至30坪，現開放民眾參觀，每個國定假日與週末提供預約。

關鍵字：

MUJI, 無印, 無印良品, 陽之家, 平房
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