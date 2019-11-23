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Dappei／帆布鞋只能選Converse？4個質感品牌讓你想買更多放鞋櫃

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲帆布鞋 。（圖／dappei提供）

文字。 圖片／Dappei

如果說有哪雙鞋款零負評人人稱讚到彈舌，那絕對就非帆布鞋莫屬了，稱它為鞋界林依晨都不為過，講到帆布鞋大家都自然與 Converse 做連結，但身為一個帆布鞋忠實粉絲，願望就是穿遍各個帆布品牌走遍大江南北，Dappei 仙女聽見大家的心聲了，這就下凡為大家推薦幾個帆布鞋品牌，讓你一次穿個夠！

▎NOVESTA

NOVESTA 唯一來自歐洲斯洛伐克的品牌，斯洛伐克為一位在歐洲內陸的國家，1939年，NOVESTA 創始人 Jan Antonin Bata 於斯洛伐克創立製鞋廠製作鞋履，這位 Jan Antonin Bata 可是大有來頭，擁有「The King of Shoes」的美譽。NOVESTA 至今依然堅持手做工藝，有別於大部分的化學膠黏合，NOVESTA 使用高壓與加熱的方式將鞋身與鞋底密合，讓鞋子更加耐穿、有彈性，因此「不開口笑」是其最大的優勢之一，相較於 Converse 的薄鞋底，NOVESTA 則是舒適的厚底，鞋底紋路參考輪胎。在款式上，NOVESTA 依然維持著創立之時的素面經典款，也因此保留著耐人尋味的復古感。而材質使用上也相當堅持品牌理念，從橡膠鞋底乃至棉麻鞋身皆使用環保材質，在享受穿搭的同時，也能為環保盡一份心力。

▎Spring Court

Spring Court 為一創立自 1936 年創立於法國的帆布鞋品牌，身為業餘網球選手，創辦人 Georges Grimmeisen 特別重視透氣功能，因此 Spring Court 除了使用透氣的帆布，也在鞋底側身開了八個透氣孔，更在橡膠鞋底加入薄荷香料，創造一雙「永不臭腳」的傳奇鞋。要說 Spring Court 揚名四海的原因，不得不提披頭四的約翰藍儂，世代巨星約翰藍儂不但是愛好者，唱片《Abbey Road》封面的經典過馬路畫面與結婚時，皆是著用 Spring Court 帆布鞋，被譽為「國寶級鞋款」當之無愧。

▎PRAS

來自日本的 PRAS 也堅守著日本匠心職人的嚴謹與細膩，採用日本鹿兒島特產的帆布讓鞋子更加耐磨，鞋底橡膠則採用特殊硫化技術，讓鞋子耐穿又有凍頭，投資起來心甘情願，而鞋頭壓紋則是參考軍用帆布鞋，讓 PRAS 更添豪邁底氣，雖然 PRAS 在 2015年才成立，但已經以細膩做工及品質獲得許多達人認證。

▎SHOES LIKE POTTERY

SHOES LIKE POTTERY 於 1873 年創立於日本九州的久留米市，當地也是以橡膠文明的城市，SHOES LIKE POTTERY 以特殊的硫化方式，將鞋子至於高溫 120 度的環境中七十分鐘，讓些底更加耐穿、舒適，把鞋子當作陶藝品來精緻製作，因此品牌名為 SHOES LIKE POTTERY（如陶藝品的鞋子）一點也不為過，另外，SHOES LIKE POTTERY 還有一個特色是，每雙鞋子側身下方都會有一個印有品牌 LOGO 的印章封蠟，如同蓋章認證品質一般。

SHOES LIKE POTTERY 嚴謹製法做出的帆布鞋，外觀造型同樣也有著嚴謹的好質感，簡約且十足精緻，讓穿搭高級感大大提升。

Dappei 結語：

搭編一邊寫一邊逛了起來，每個品牌都太好看了吧！瞧瞧那個質感，看看那個細膩度，忍不住讚嘆連連，必須左手抓右手才能忍住不下單阿，想買到好想哭阿～～（吶喊）

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 帆布鞋
fashion.net

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