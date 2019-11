Dappei／帆布鞋只能選Converse？4個質感品牌讓你想買更多放鞋櫃

文字。 圖片/Dappei

如果說有哪雙鞋款零負評人人稱讚到彈舌,那絕對就非帆布鞋莫屬了,稱它為鞋界林依晨都不為過,講到帆布鞋大家都自然與 Converse 做連結,但身為一個帆布鞋忠實粉絲,願望就是穿遍各個帆布品牌走遍大江南北,Dappei 仙女聽見大家的心聲了,這就下凡為大家推薦幾個帆布鞋品牌,讓你一次穿個夠!

▎NOVESTA

NOVESTA 唯一來自歐洲斯洛伐克的品牌,斯洛伐克為一位在歐洲內陸的國家,1939年,NOVESTA 創始人 Jan Antonin Bata 於斯洛伐克創立製鞋廠製作鞋履,這位 Jan Antonin Bata 可是大有來頭,擁有「The King of Shoes」的美譽。NOVESTA 至今依然堅持手做工藝,有別於大部分的化學膠黏合,NOVESTA 使用高壓與加熱的方式將鞋身與鞋底密合,讓鞋子更加耐穿、有彈性,因此「不開口笑」是其最大的優勢之一,相較於 Converse 的薄鞋底,NOVESTA 則是舒適的厚底,鞋底紋路參考輪胎。在款式上,NOVESTA 依然維持著創立之時的素面經典款,也因此保留著耐人尋味的復古感。而材質使用上也相當堅持品牌理念,從橡膠鞋底乃至棉麻鞋身皆使用環保材質,在享受穿搭的同時,也能為環保盡一份心力。

▎Spring Court

Spring Court 為一創立自 1936 年創立於法國的帆布鞋品牌,身為業餘網球選手,創辦人 Georges Grimmeisen 特別重視透氣功能,因此 Spring Court 除了使用透氣的帆布,也在鞋底側身開了八個透氣孔,更在橡膠鞋底加入薄荷香料,創造一雙「永不臭腳」的傳奇鞋。要說 Spring Court 揚名四海的原因,不得不提披頭四的約翰藍儂,世代巨星約翰藍儂不但是愛好者,唱片《Abbey Road》封面的經典過馬路畫面與結婚時,皆是著用 Spring Court 帆布鞋,被譽為「國寶級鞋款」當之無愧。

▎PRAS

來自日本的 PRAS 也堅守著日本匠心職人的嚴謹與細膩,採用日本鹿兒島特產的帆布讓鞋子更加耐磨,鞋底橡膠則採用特殊硫化技術,讓鞋子耐穿又有凍頭,投資起來心甘情願,而鞋頭壓紋則是參考軍用帆布鞋,讓 PRAS 更添豪邁底氣,雖然 PRAS 在 2015年才成立,但已經以細膩做工及品質獲得許多達人認證。

▎SHOES LIKE POTTERY

SHOES LIKE POTTERY 於 1873 年創立於日本九州的久留米市,當地也是以橡膠文明的城市,SHOES LIKE POTTERY 以特殊的硫化方式,將鞋子至於高溫 120 度的環境中七十分鐘,讓些底更加耐穿、舒適,把鞋子當作陶藝品來精緻製作,因此品牌名為 SHOES LIKE POTTERY(如陶藝品的鞋子)一點也不為過,另外,SHOES LIKE POTTERY 還有一個特色是,每雙鞋子側身下方都會有一個印有品牌 LOGO 的印章封蠟,如同蓋章認證品質一般。

SHOES LIKE POTTERY 嚴謹製法做出的帆布鞋,外觀造型同樣也有著嚴謹的好質感,簡約且十足精緻,讓穿搭高級感大大提升。

Dappei 結語:

搭編一邊寫一邊逛了起來,每個品牌都太好看了吧!瞧瞧那個質感,看看那個細膩度,忍不住讚嘆連連,必須左手抓右手才能忍住不下單阿,想買到好想哭阿~~(吶喊)

