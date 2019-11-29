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東京芭娜娜X迪士尼專賣店開幕了！夢幻伴手禮追加米奇餅乾、維尼年輪

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編輯／Emily　圖／翻攝自tokyobanana.jp、domani.shogakukan.co.jp

東京芭娜娜（東京ばな奈）一直是去日本必買的伴手禮之一，這次居然和迪士尼合作，在東京車站開了「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」專賣店。店內推出一系列聯名甜點，有兩款米奇餅乾和小熊維尼年輪蛋糕，可愛模樣絕對會成為伴手禮新寵！有機會去日本絕對要去逛一下～

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」系列有三款點心，第一款是米奇三明治夾心鬆餅。蓬鬆的外皮中間夾了滿滿奶油，米奇頭形狀包的是焦糖杏仁味奶油加堅果，香蕉形狀的則是香蕉奶油加巧克力脆片。

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲米奇三明治夾心鬆餅4入1080日圓、6入1,382日圓、10入2,160日圓。

第二款是米奇巧克力夾心餅乾，這款是東京芭娜娜原來的暢銷產品。不過餅乾上面改印了可愛的米奇圖案，薄薄的餅乾中間夾入香蕉牛奶巧克力，小小塊吃起來不會太有負擔～也很適合當伴手禮送給親朋好友。

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲米奇巧克力夾心餅乾12入1,080日圓、24入2,160日圓。

第三款是小熊維尼年輪蛋糕棒，將年輪蛋糕做成棒狀方便好拿。蛋糕外層灑上糖粉，裡面則有不同內餡，共有三種口味。維尼款是黃色的蜂蜜口味，小豬款是粉紅色的莓果口味，跳跳虎款是香蕉巧克力口味，包裝一樣可愛精美～

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲小熊維尼年輪蛋糕3入896日圓、6入1,792日圓。

這間東京芭娜娜和迪士尼合作的專賣店設在日本的JR東京站內，即將於11月27日開幕，有機會去日本的話，可以去那裡購買超可愛伴手禮～

▲東京香蕉迪士尼。（圖／翻攝自tokyobanana.jp）

▲專賣店地點在JR東京站內，新幹線南搭乘口前。

除了東京芭娜娜和迪士尼合作，日本BANDAI也搭配《冰雪奇緣》熱潮，推出了雪寶造型的和菓子。雪寶和菓子造型圓滾滾，裡面則包楓糖口味內餡，蹲著抬頭仰望的模樣，可愛到讓人捨不得吃～11月22日開始會在日本7-11販售。

▲雪寶和菓子。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

▲雪寶造型和菓子，每份售價258日圓。（圖／翻攝自bandai.co.jp）

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關鍵字：

東京芭娜娜, 東京, 迪士尼, 伴手禮, 日本, 點心, 甜點, 米奇, 小熊維尼
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