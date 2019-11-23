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秋冬乾紋好猖狂？試試「1+1面膜保濕法」　快速補水肌膚更透亮

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▲用「1+1面膜保濕法」跟乾紋說再見。（圖／翻攝IG）

▲秋冬最怕肌膚缺水太乾燥，試試「1+1面膜保濕法」為肌膚快速補水保濕，揮別乾紋、暗沈和卡粉。（圖／翻攝@jin_a_nana）

記者張毓容／台北報導

保濕是肌膚保養中非常重要的一環，尤其是在容易乾燥的秋冬，保濕沒做好，不只上妝卡粉不吃妝，肌膚暗沉無光，連細紋脫皮也冒出來，甚至會使肌膚老化提前發生。想做好保濕，就得從減少水分散失和為肌膚補水兩方面來著手，再加上「1+1面膜保濕法」助攻，讓你從此跟乾紋、卡粉說再見，秋冬肌膚依舊水嫩又透亮。

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▲用「1+1面膜保濕法」跟乾紋說再見。（圖／翻攝IG）

▲除了清潔不當、肌膚老化外，飲食、生活作息到外在環境都會造成肌膚缺水。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

肌膚缺水的因素

造成肌膚缺水的原因有很多，像是紫外線、氣候變化、霧霾、PM2.5等外在環境因素，或是熬夜、水份攝取過少等飲食、生活作息習慣，到清潔不當、年齡增長、壓力和賀爾蒙變化等。

要對抗以上這些會使肌膚乾荒的原因，就從最基本的開始做起，每天都要做好防曬措施，抵擋紫外線和髒空氣對肌膚的侵襲；睡覺前一定要好好卸妝、清潔，別讓殘妝髒污卡在毛孔裡；搭配健康的生活作息和飲食習慣，減少油炸、刺激性食物，多喝水；最好還有規律的運動習慣，可以促進代謝同時還能抒發壓力放鬆心情。

基礎保濕護理

除了從會造成肌膚缺水的各種因素下手預防乾燥，當然也要透過保養適時幫肌膚補充水份、潤澤肌膚。每日早晚的基礎護理至少加入一個高效保濕型的護膚品，並選擇含有玻尿酸、膠原蛋白或神經醯胺等保溼成分的保養品尤佳，可以是溫和的保濕精華或保溼化妝水、精華水。

▲用「1+1面膜保濕法」跟乾紋說再見。（圖／翻攝IG）

▲除了日常的保濕護理，可用面膜加乳霜的「1+1保濕法」深層補水滋養肌膚。（圖／翻攝IG@ahc.official、@origins）

深層補水滋養就靠「面膜＋乳霜」

對於肌膚乾燥的人來說，乾燥的秋冬光是平日做好基礎保濕護理可能還不夠，可在週間加上2～3次保濕面膜幫助加強護理，不僅可快速為肌膚大量補水，也能幫肌膚對抗在這種乾燥氣候裡水分流失又保存不易的問題。

但可別以為保濕面膜有用就夠了，敷完面膜後一定要加上乳液或乳霜才能有效幫助肌膚留住水分，利用面膜和乳霜的「1＋1保濕法」達到深層保濕滋養的效果，也才能真正有效解決肌膚缺水、乾紋問題。

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▲用「1+1面膜保濕法」跟乾紋說再見。（圖／翻攝IG）

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保養, 秘訣, 秋冬, 乾燥, 細紋, 乾紋, 卡粉, 暗沈, 脫皮, 脫屑, 保濕, 補水, 面膜, 1+1保濕法, 乳霜
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