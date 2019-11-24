MMWＸNike全新聯名曝光　超受歡迎的胸包回歸，黑魂風球鞋女孩必收

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對於製作成衣要求甚高的Matthew M Williams（MMW），在今年初將主理品牌1017 ALYX 9SM的設計理念帶入與Nike合作的Series 002 Collection後，受到許多好評，最近雙方宣布再次聯手，不過，這回是以運動與戶外機能為主題，其中上次超受歡迎的胸包也將一併回歸，一起來看看吧！

▲Matthew M Williams再度攜手Nike打造Series 003 Collection。（圖／翻攝自Nike）

▲超受歡迎的胸包將一併回歸。（圖／翻攝自Nike）

第三次聯手的MMW與Nike，這回將以運動與戶外機能為主題，並且使用黑、紅2色來打造男、女裝系列。其中，男裝推出了一款Oversize的羽絨外套，目的在使人們免於遭受到極端氣候的困擾，同時也提倡「熱血凍不住」的態度。其餘的男裝還有羊羔毛外套、防水外套以及二合一短褲；而女裝推出的是運動內衣與編織彈力褲，最後配件方面則有MMW標誌性的胸包。另外，將與服飾一同發售的還有黑、銀2色的MMW X Nike Joyride。

▲為應付極端氣候推出的Oversize羽絨外套。（圖／翻攝自Nike）

▲保暖效果良好的羊羔毛外套。（圖／翻攝自Nike）



▲戶外運動必備的防水外套。（圖／翻攝自Nike）



▲二合一短褲。（圖／翻攝自Nike）





▲女裝推出運動內衣與編織彈力褲。（圖／翻攝自Nike）

▲以黑、銀2色打造的MMW X Nike Joyride。（圖／翻攝自Nike）

Matthew M Williams X Nike Series 003 Collection，預計將於12／5在Nike官網與指定專賣店發售，不過，官方尚未公布該系列的定價，有興趣的朋友，近期可以多多關注Nike官網的消息，才能避免錯過購買時間。

此外，南韓明星GD（G-Dragon）主導的PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1「Para-Noise」聯名系列，最近透過GD的IG帳號曝光了一款水晶版本的鞋款，而該版本所採用的水晶，似乎是Swarovski（施華洛世奇）所提供的，不過，這雙鞋是否為市售款，還是GD的個人訂製款，還有待日後官方的說明。

在 Instagram 查看這則貼文 권지용（@xxxibgdrgn）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 19 日 上午 7:46 張貼

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