日本美容網站@Cosme認證！最佳卸妝品排行榜TOP3

▲挑選好的卸妝品，助護膚一臂之力。（圖／翻攝自IG/aoihamada、fancl_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫逐漸降低，更要加強肌膚保濕的重要性，除了日常保養外，卸妝品的選擇更是決定膚質好壞的關鍵。卸妝沒做好容易堵塞毛孔，導致肌膚變差，長時間放任不管，更有可能快速老化。

清潔肌膚很重要，卸妝品能幫助帶走臉上彩妝和污垢，近來越來越多卸妝產品添加保養成分，能夠一次達到卸妝同時護膚。日前日本美容網站@Cosme公佈最佳卸妝品排行榜TOP3，最近想要補貨的你，不妨參考看看！

第3名



KISS ME 花漾美姬 睫毛膏卸除液升級版

KISS ME的睫毛膏是許多女孩的心頭好，幫助刷出根根分明的睫毛，但是不好卸除卻也是不爭事實。因此品牌推出睫毛膏卸除液幫助快速卸除睫毛膏，不需要再擔心拉扯眼皮產生皺紋，只要將卸除液刷在睫毛上，用化妝棉輕輕一擦就超乾淨。

第2名



Shu uemura 全能奇蹟金萃潔顏油

shu uemura x Pokémon限量聯名彩妝系列-全能奇蹟金萃潔顏油，擁有可愛又時尚的包裝，經典潔顏油搭配迷人的皮卡秀圖案，每天使用卸妝油清潔卸妝都能擁有好心情。添加山茶花精萃，幫肌膚注入保濕，洗出柔嫩感。主打濕手也能卸妝，快速乳化且接睫毛也能適用。

第1名



FANCL MCO速淨卸粧液

FANCL的卸妝液一直都有很高評價，升級版MCO速淨卸粧液，卸除力、乳化速度、保濕能力全面提升！針對頑固難卸的眼、唇、底妝及防曬品，一抹即卸、一沖即淨﹔不含礦物油，高效洗去毛孔油脂角栓，全面卸妝同時呵護細緻肌膚。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App