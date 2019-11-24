Dappei／小隻女穿搭必讀聖經！看145cm日模如何用衣服長高

▲（圖／IG@akiico）

文字。 圖片／Dappei

個子嬌小的女孩一定都想過或嘗試過該如何長高，無奈過了生長黃金期，補湯喝得再多也只是長肉不長高。今天要跟大家介紹一位日本知名的模特兒－田中亞希子，身高雖然只有 145 公分，卻用穿搭穿出了 160 的氣勢！快跟著 Dappei 一起來解析「田中亞希子」的長高魔法吧！

｜高腰設計的連身裙，凸顯比例

在 Instagram 查看這則貼文 田中亜希子（@akiico）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 26 日 上午 4:42 張貼

雖然有人說個子矮的女生不太適合長版的連身裙，但是田中亞希子卻把嬌小女生要避開的地雷穿得非常完美！沒有身高，那就用比例取勝。選擇有高腰設計的連身裙，凸顯比例，讓身材線條看起來高一點，並選擇直線皺摺較多或是直線條紋的衣服將視覺效果拉長，原本 NG的穿搭搖身一變就成了拉成比例的好單品！

｜必備單品「高腰褲」

在 Instagram 查看這則貼文 田中亜希子（@akiico）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 上午 5:18 張貼

嬌小女生的必備單品「高腰褲」也是田中亞希子穿搭的重點元素之一。把衣服紮進去，用高腰褲拉出三比七的完美比例，並且高腰褲的長度越長越好，貼近地面也可以，盡量讓下身不要被過度切割，如果露出半長不短的小腿或是腳踝，會阻隔視覺的延伸感讓身高看起來更矮。

｜「拖地裝」製造延伸感

在 Instagram 查看這則貼文 田中亜希子（@akiico）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 24 日 上午 6:53 張貼

田中亞希子的一大穿搭重點就是「拖地裝」，幾乎所有的穿搭都是充滿延伸感的服飾，不論是褲子、裙子、連身衣全部都是及地的長度，不讓下身呈現尷尬的長度比例，鞋子的配色通常也會配合下著，以同色系或是相近色來搭配，竭盡所能的拉長整體視覺。

｜乾淨俐落的髮型為整體比例加分

在 Instagram 查看這則貼文 田中亜希子（@akiico）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 11 日 上午 4:59 張貼

穿搭的重點都有了，髮型當然也不能忽略，曾出過編髮造型書的田中亞希子可是髮型高手！乾淨俐落的頭髮類型就是田中亞希子的造型重點，用中短髮的造型讓上身不過度失重，避免頭重腳輕的錯誤比例，包子頭或是梳整的低馬尾都是田中亞希子常見的造型，讓頭髮不會搶走整體穿搭的重點，頭部跟身體區隔開來，視覺會更修長，有畫龍點睛的效果。

｜最多兩層的層次穿搭，較少高領

在 Instagram 查看這則貼文 田中亜希子（@akiico）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 10 日 上午 7:16 張貼

田中亞希子的穿搭幾乎看不見高領的上衣，以能夠盡量露出鎖骨或脖子的低領為主，就算搭配高領，也會外搭長版大衣或外套，用外套邊線切出脖子的線條，讓上身比例不會因為高領而變得矮胖。在層次上，田中亞希子很少用多層次來為搭配增添豐富性，而是改用衣服材質的特性或是特殊的剪裁製造穿搭視覺的層次感。像是腰間有綁繩設計或是蕾絲材質的上衣。

Dappei 結語：

搭編最初看到田中亞希子，以為是 20 出頭左右的氣質模特兒，後來發現原來他已經是5歲及 3 歲小孩的媽媽時，震驚到說不出話！即使當媽媽後，身材還是保持得非常好，獨樹一幟的穿搭風格也成為許多人的穿搭聖經，如果你也為身材矮小而煩惱，就快去追蹤他的IG吧！

文字編輯：Nono

Dappei

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