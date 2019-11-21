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鋼鐵人的錶要賣了　90萬元起標

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▲▼ 富藝斯腕錶拍賣 。（圖／富藝斯提供,翻攝小勞勃道尼IG）

▲小勞勃道尼（左）與漫威電影演員們合作愉快。（圖／翻攝robertdowneyjr IG）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）將於12月10日於紐約舉辦「GAME CHANGERS」腕錶拍賣會，除了將拍賣早前公布的馬龍·白蘭度（Marlon Brando）於電影《現代啟示錄》中曾佩戴的勞力士（Rolex）GMT-Master腕錶，近日再公布大咖名人錶加入行列，影星小勞勃道尼（Robert Downey Jr.d）在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）飾演鋼鐵人所戴的URWERK名錶，將以約90萬元的起標價開賣。

▲▼ 富藝斯腕錶拍賣 。（圖／富藝斯提供,翻攝小勞勃道尼IG）

▲鋼鐵人在《復仇者聯盟：終局之戰》戴的URWERK UR-105C Avengers Endgame腕錶登上拍賣會，起標價約900,000元起。（圖／富藝斯提供）

小勞勃道尼表示：「我一直都是URWERK鐘錶的粉絲，我很自豪在《終局之戰》中能佩戴Urwerk腕錶。讓它最終在一場享有聲望的拍賣會上被出售，用於慈善事業。」這只鋼鐵人戴過的UR-105C Avengers Endgame腕錶，為鈦金屬材質，具品牌招牌的衛星時間顯示器、渦輪機繞組系統和動力儲存顯示，此錶的拍賣所得將捐給由小勞勃道尼創立的慈善組織Random Act基金會。

▲▼ 富藝斯腕錶拍賣 。（圖／富藝斯提供,翻攝小勞勃道尼IG）

▲URWERK AMC原子機械控制子母鐘，估價約30,000,000元。（圖／富藝斯提供）

同場另一個深受矚目的URWERK作品，為2018年製的AMC原子機械控制子母鐘，由一個原子鐘與機械腕錶組成，主時鐘自動上鍊、設置還會校準腕錶，原子鐘極為準確，每317年才出現1秒的誤差，估價約3000萬元起。

關鍵字：

富藝斯, Phillips, Rolex, URWERK, 小勞勃道尼, 鋼鐵人
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