躺著也能瘦！日本減重專家推「7：3：3睡眠法」，甩肉超簡單

▲不用挨餓、也不必勉強運動，遵守睡眠原則就能月瘦1kg。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

每天上班、下班、回家滑手機，然後上床睡覺，一成不變的生活，卻讓你不知不覺體型大了一號，為什麼呢？原因原來就是因為你晚睡。原來長時間睡眠品質不佳，會使身體脂肪難以分解，日本減重專家指出，掌握7：3：3正確睡眠，一個月甩肉1kg沒問題！

日本減重專家分享，人們只要保持正確的睡眠，不需要任何的劇烈運動，也不需限制飲食習慣，只要一個晚上，身體就可以分解脂肪，而所分解的脂肪約是等於慢跑一小時。

所以原來睡對了，躺著都可以變瘦，但若是常常熬夜的話，體內的「生長激素」分泌不足，使身體脂肪無法被有效分解，所以坊間說熬夜會變胖，原來都是有科學根據的。

怎樣的睡眠法才能輕鬆瘦呢？你必須遵守7：3：3原則，也就是一天總睡眠時間要達到7小時，剛睡著的3小時內不可以醒來，必須連貫睡到底，另外凌晨3點必須處在深層睡眠狀態。

這個方式聽起來容易，但實際操作卻很難，現代人的毛病就是回家就捨不得睡，一天睡眠時間能達到6小時已是萬幸，加上睡前習慣滑手機習慣，想要進入深層睡眠並不是簡單的事情。所以想要躺著瘦，必須得從日常作息開始下手。

若睡眠無法強求，營養師指出若是真的要熬夜，請盡可能多喝水，因為身體缺水容易疲倦，熬夜後也一定要吃早餐，早餐可幫助身體補充能量，均衡飲食對健康助益多多。

女生若是精神容易倦怠，也建議多攝取鐵質，像是選擇添加鐵質的早餐穀片、瘦紅肉，或是含鐵的食物像是黑芝麻、黑豆、紫菜都有幫助。

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