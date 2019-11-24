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面膜這樣敷難怪沒效！避開5大NG行為　最後加一步超重要

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▲這樣敷難怪沒效！面膜5大NG行為。（圖／翻攝IG）

▲覺得敷面膜無感？可能是你不小心犯了NG行為，讓面膜白敷一場。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導

你是不是也覺得奇怪，為何別人都覺得面膜美肌效果好有感，女星說到保養秘訣也總是歸功敷面膜，但自己卻好像怎麼敷都沒效？很有可能是因為你做了NG行為讓面膜效果大打折，來看看以下5大錯誤你中了幾個？

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲面膜一週最多使用2~3次就好，不要天天敷。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

▲這樣敷難怪沒效！面膜5大NG行為。（圖／翻攝IG）

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1.天天敷面膜

面膜含有滿滿護膚精華成分，就像是肌膚的營養大餐，如同你無法天天吃補品吃大餐，肌膚也不行，一週最多2、3次已足夠，除非有特殊情況做急救保養，也要依照個人膚況調整。

2.洗澡時順便敷臉

洗澡、泡澡時浴室裡有大量水氣，會讓片狀面膜難以貼合皮膚，導致有些局部不服貼、敷不到，讓效果大打折扣。面膜最佳敷用時間推薦在洗澡後30分鐘內，這時候毛孔還處於微張狀態、血液循環也很好，最有利於吸收面膜中的精華。 

▲這樣敷難怪沒效！面膜5大NG行為。（圖／翻攝IG）

▲面膜敷用時間最好依產品上的建議時間，最長也別超過20分鐘。（圖／翻攝IG@jnnn2）

3.敷越久效果越好

有些人會敷著面膜做事、睡覺，一不小心就敷了半小時、一小時，甚至敷到隔天睡醒，然而敷臉時間大多以10~15分鐘左右為佳，拿下來前還保有一點濕濕的感覺，才能保有最好效果。如果敷的時間太久，面膜變乾反而會導致肌膚水分被帶走，因此最好參照產品建議說明時間使用，最長也別超過20分鐘。

4.泡熱水預熱面膜

秋冬氣溫低，敷臉也覺得好冰涼，你是否也做過先將面膜泡在熱水裡溫熱再敷臉？這個動作要小心，因為現在的面膜精華液所含成分較複雜，建議常溫置於陰涼處保存，以免造成成分不安定，產生變化，尤其美白面膜更需要特別注意，如果加熱可能會破壞精華液中的成分。

▲這樣敷難怪沒效！面膜5大NG行為。（圖／翻攝IG）

▲敷完面膜沒加上最後一步乳液／乳霜，等於白做工。（圖／翻攝IG@ahc.official）

5.偷懶不做後續保養

有些人認為面膜很保濕、保養功效很好，敷完後臉部感覺好像夠滋潤了，就偷懶不做後續保養動作，這可是大大NG！一般片狀面膜大多使用精華液劑型幫助保濕，通常脂質含量少、潤澤度不會太高，如果後續沒再用乳液或是乳霜幫助肌膚封存水分和保養成分，那面膜也就等於白敷了。切記敷面膜後，一定要加上乳液或乳霜這步驟，才能讓面膜效果留下來。

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關鍵字：

保養, 面膜, 敷臉, 秘訣, NG, NG行為, 錯誤, 沒效, 秋冬保養, 保濕, 乳霜, 乳液
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