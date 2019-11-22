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全臉保養組合不到千元！旅行帶面膜、眼霜　輕鬆讓臉蛋嫩、妝服貼

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▲▼ 1000元有找！PS美美妍推超狂旅行組 。（圖／翻攝自Pinterest）

▲外出旅遊的美妝打包術，很考驗智慧。（圖／翻攝自Pinterest）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

出國旅行前的美妝打包總讓人心煩，如何精簡又能將保養做好做滿呢？除了清潔卸妝得帶齊，旅遊最注重的就是保濕，再加帶幾片平常就用慣的面膜，晚上睡前敷個15分鐘，隔天醒來保證肌膚又嫩、妝又貼。PS美美妍與《聲林之王》合作，推出只在「Her和她」販售的獨家爆款組，包含兩盒保濕面膜及一支眼霜，而且眼霜質地清爽不油膩，可以擦全臉，等於光靠這一組就能搞定所有保養，省時省力，重點是價格超優惠，保證是合理的衝動購物。

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▲▼1000元有找！PS美美妍推超狂組合 。（圖／品牌提供）

▲聲林之王獨家爆款組，限量100組，PS美美妍保濕面膜＋眼霜，原價2,078元，特價988元。點我購買。

▲PS美美妍李艾薇。（圖／記者湯興漢攝）

▲聲林之王獨家爆款組，限量100組，PS美美妍保濕面膜＋眼霜，原價2,078元，特價988元。點我購買。

一物多用保養最省空間

外出旅遊不比在家，保養實在沒時間一步一步慢慢打理，打包時不妨先考慮能一物多用的保養品，只要一瓶就能通通搞定。像是PS美美妍的電眼修修發光全效眼霜，小小一條可功能卻不少，除了能呵護眼周肌膚外，清爽好吸收質地更能當作萬用乳液，哪裡乾就塗哪裡，真的超方便。

攜帶平常用慣面膜最安心

根據調查，超過八成女生旅遊都會攜帶面膜，除了是日常的保養習慣，更多的是依賴「敷臉」能帶給肌膚全方位呵護。如同許多女星化妝前的貼妝秘密就是「敷面膜」，雖說皮膚科醫師不建議天天敷臉，但是外出旅遊的溫差又或是作息不正常，總是膚況不穩定，這時攜帶平常用慣的面膜總不會錯。

▲▼1000元有找！PS美美妍推超狂組合 。（圖／品牌提供）

▲PS電眼修修發光全效眼霜，質地清爽，不但呵護眼周，也能擦全臉。

▲▼ Her PS美美妍面膜 。（圖／品牌提供）

PS美美妍水感修修保濕面膜，添加益生菌和益生元複合物，幫助肌膚平衡健康，一次做足保濕舒緩。超薄又貼膚的面膜材質，彈性很夠能緊密貼合臉型，內含的礦物質元素更能一舉提升面膜保濕力。

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▲聲林之王獨家爆款組，限量100組，PS美美妍保濕面膜＋眼霜，原價2,078元，特價988元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, PS美美妍, 旅行組合, 旅遊, 打包, 保養
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