桂綸鎂、陳柏霖《藍色大門》閨蜜同框引爆網友回憶殺　同場跑香奈兒趴High爆

▲陳柏霖、桂綸鎂合體，引爆網友回憶殺。（圖／翻攝陳柏霖IG）



記者張妤瑄／台北報導

桂綸鎂、陳柏霖許久未在公開活動合體，昨（11／21）兩人都受邀出席香奈兒（CHANEL）新光三越A4專賣店開幕酒會，讓經典的《藍色大門》畫面重現，引爆網友一波「回憶殺」，網友看到後留言表示「童年」，也有人回憶「經典」。《藍色大門》是當年大家的那些年，也難怪兩人合體總是那麼讓人注目。

▲桂綸鎂、陳柏霖難得在公開活動合體，去年（2018）10月也為香奈兒在巴黎同框。（圖／翻攝陳柏霖、桂綸鎂IG）



後來的桂綸鎂與陳柏霖成了眾所皆知的閨蜜，受訪時陳柏霖被問到會不會在店上挑聖誕禮物送女友，他略帶尷尬地回「應該會吧！」隨即就把好閨蜜桂綸鎂搬出來當護愛使者，大方說「會送桂綸鎂，因為她12月25日生日。」從出道至今的閨蜜情比金堅。

▲陳柏霖把腰帶協綁在身上，自己營造「男孩感」。（圖／記者張一中攝）



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桂輪鎂身為香奈兒品牌大使，跑趴時穿著2019／20度假系列現身，海軍藍的雙排釦外套搭配背心與九分寬褲，呈現帥氣俐落的風格，一如繼往的優雅。陳柏霖難得在台跑趴，穿上2019／20秋冬系列喀什米爾羊毛針織長版外套展現暖男魅力，由於「穿女裝」出現，他發揮巧思將腰帶斜綁在身上當裝飾，笑著解釋：「這樣比較『男生Style』。」看得出他很喜愛手上搭配的Coco Crush戒指，在派對上不斷在個人IG限時動態中狂秀一波。



▲香奈兒辦趴，群星High翻。（影／記者鮑璿安攝）