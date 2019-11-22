亮･珠寶／溫莎公爵夫人指定　梵克雅寶拉鍊項鍊可合上變手環

▲捷克超模卡洛琳娜．柯考娃佩帶Zip項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期在佳士得與富藝斯香港秋季拍賣會上，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Zip項鍊成為焦點，此經典設計問世超過半世紀，將19世紀末期美國發明扣緊靴子的拉鍊，變成華貴的珠寶，催生者正是品牌貴客溫莎公爵夫人，她於1938年建議當時藝術總監Renée Puissant以拉鍊為原型創作，1951年鑲嵌圓形和方形切割鑽石的鉑金Zip項鍊誕生了。

▲溫莎公爵夫婦催生不少珠寶經典之作（上），1938年溫莎公爵夫人建議的Zip項鍊便是其中一件代表性設計。（圖／翻攝品牌官網）

拉鍊最初使用在飛行員及水手的制服上，在女性追求獨立與自由的 1930 年代，拉鍊才開始被時尚界採用。當時的時尚指標人物溫莎公爵夫人，希望能擁有一件可搭配禮服的拉鍊造型珠寶，梵克雅寶著手設計於1938年獲得專利，但第一件功能完備的貴金屬寶石Zip拉鍊項鍊，歷經十多年克服工藝難處，於1951年才正式問世，呈現真如布料般能打開項鍊作為項鍊、合上變成手環的傑作。

▲1951年Zip Antique黃K金項鍊鑲藍寶石、紅寶石、祖母綠與鑽石。

▲1951年Zip Antique黃K金鑲鑽項鍊，拉起拉鍊變身為手環。

Zip項鍊製作難度高，以每日8小時工時計算，平均製作一條項鍊需耗時50天至150天，視設計複雜程度而異，因此每年產量稀少。不過每一件作品都讓人驚豔，因為拉鍊兩側不同的花邊裝飾、各種寶石點綴，以及各具巧思的流蘇設計，都會賦予作品截然不同的風格；2005年梵克雅寶推出Zip Couture系列，讓整體線條更為纖長也更柔軟，再次讓衣服上的配角，成為珠寶圈的主角。

▲Zip Antique Elegance項鍊（左），工匠製作關鍵的拉鍊部位。



可自由開合轉換成項鍊或手鍊的Zip項鍊，除了是溫莎公爵夫人指定款，歷來不少名女人也收藏此經典作品，包括埃及的公主茀絲亞．福阿德（Princess Fawzia of Egypt）、賈桂琳．甘迺迪．歐納西斯（Jacqueline Lee Kennedy Onassis），以及伊朗公主索拉雅（Princess Soraya of Iran）均為擁護者。

▲變得更柔軟、修長的Zip Couture Lacis précieux項鍊，此為2016年作品。

▲今年新作Zip Antique Pastilles黃K金鑲藍寶石與鑽石的項鍊合起變手鍊。