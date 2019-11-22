fb ig video ETtoday search mobile

亮･珠寶／溫莎公爵夫人指定　梵克雅寶拉鍊項鍊可合上變手環

> >

▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

捷克超模卡洛琳娜．柯考娃佩帶Zip項鍊。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期在佳士得與富藝斯香港秋季拍賣會上，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Zip項鍊成為焦點，此經典設計問世超過半世紀，將19世紀末期美國發明扣緊靴子的拉鍊，變成華貴的珠寶，催生者正是品牌貴客溫莎公爵夫人，她於1938年建議當時藝術總監Renée Puissant以拉鍊為原型創作，1951年鑲嵌圓形和方形切割鑽石的鉑金Zip項鍊誕生了。

▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

▲溫莎公爵夫婦催生不少珠寶經典之作（上），1938年溫莎公爵夫人建議的Zip項鍊便是其中一件代表性設計。（圖／翻攝品牌官網）

拉鍊最初使用在飛行員及水手的制服上，在女性追求獨立與自由的 1930 年代，拉鍊才開始被時尚界採用。當時的時尚指標人物溫莎公爵夫人，希望能擁有一件可搭配禮服的拉鍊造型珠寶，梵克雅寶著手設計於1938年獲得專利，但第一件功能完備的貴金屬寶石Zip拉鍊項鍊，歷經十多年克服工藝難處，於1951年才正式問世，呈現真如布料般能打開項鍊作為項鍊、合上變成手環的傑作。

▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

▲1951年Zip Antique黃K金項鍊鑲藍寶石、紅寶石、祖母綠與鑽石。

▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

▲1951年Zip Antique黃K金鑲鑽項鍊，拉起拉鍊變身為手環。

Zip項鍊製作難度高，以每日8小時工時計算，平均製作一條項鍊需耗時50天至150天，視設計複雜程度而異，因此每年產量稀少。不過每一件作品都讓人驚豔，因為拉鍊兩側不同的花邊裝飾、各種寶石點綴，以及各具巧思的流蘇設計，都會賦予作品截然不同的風格；2005年梵克雅寶推出Zip Couture系列，讓整體線條更為纖長也更柔軟，再次讓衣服上的配角，成為珠寶圈的主角。

▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

▲Zip Antique Elegance項鍊（左），工匠製作關鍵的拉鍊部位。

可自由開合轉換成項鍊或手鍊的Zip項鍊，除了是溫莎公爵夫人指定款，歷來不少名女人也收藏此經典作品，包括埃及的公主茀絲亞．福阿德（Princess Fawzia of Egypt）、賈桂琳．甘迺迪．歐納西斯（Jacqueline Lee Kennedy Onassis），以及伊朗公主索拉雅（Princess Soraya of Iran）均為擁護者。▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

▲變得更柔軟、修長的Zip Couture Lacis précieux項鍊，此為2016年作品。

▲▼Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zip拉鍊項鍊 。（圖／品牌提供）

▲今年新作Zip Antique Pastilles黃K金鑲藍寶石與鑽石的項鍊合起變手鍊。

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Zip項鍊, 拉鍊項鍊, 溫莎公爵夫人
fashion.net

熱門文章

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲穿夏姿粉色露背裝　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

林志玲婚宴穿15萬鞋配蘇菲雅訂製禮服　孝心替家人打點行頭

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

日模八木Alissa激似真人洋娃娃　曝消水腫就靠「南瓜水」

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

首爾最新打卡點超美！波浪形玻璃屋夜晚發光　竟是LV旗艦店

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

戴上幻想自己是木村拓哉！G-SHOCK新錶開放體驗

ET Fashion

推薦閱讀

鋼鐵人的錶要賣了　90萬元起標

鋼鐵人的錶要賣了　90萬元起標

陳庭妮露美腿逛大稻埕　卡地亞小紅包搶風頭

陳庭妮露美腿逛大稻埕　卡地亞小紅包搶風頭

免費參觀的卡地亞美洲豹大展來襲！　在最新的遠百信義A13百貨登場

免費參觀的卡地亞美洲豹大展來襲！　在最新的遠百信義A13百貨登場

香奈兒手拿包3,400元起標！　蘇富比開177件珍品專拍太誘人 童話公主真人版將是西班牙女王　14歲演講轉換3種語言也太強 林志玲穿1.2萬元黑白洋裝甜勾老公　才新婚就穿「夫妻裝」超甜蜜 林志玲豪擲25萬買名牌婚鞋　最貴一雙撞了Angelababy新娘鞋 林志玲穿30萬元「隱藏版禮服」謝客！下半身全透視　羽毛輕晃和老公起舞 林志玲越晚越辣！　婚宴派對事業線與美腿齊發 林志玲穿夏姿粉色露背裝甜笑送客　旗袍領禮服有助攻生雙胞胎秘密

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面