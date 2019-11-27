韓妞最愛5款「霧灰調」髮色推薦　銀灰色光芒很高級，越褪色越仙

換季除了換衣服之外，還有一點必跟上換季流行的就是髮色！而今年秋冬絕對不能錯過的髮色就是「霧灰色」啦～以下就推薦5款很適合秋冬的霧灰色髮色，染完不只超仙，還讓你秒有高級感！

▲（圖／翻攝自IG@yoou.ch、@shokisuzuki）

霧灰色髮色推薦 1：霧灰色

▲（圖／Naver Blog - 네이버、IG@shokisuzuki）

首先就是最經典的霧灰色髮色～不只搭配其他髮色做漸層、挑染都好看，因為霧灰色帶有一點銀色髮絲光，所以染完很襯膚、顯白～加上霧灰髮色是透明系的髮色，所以染完髮色看起來會很有質感，不怕變台妹！如果想要銀灰色調撐久一點的女孩，建議一開始可以請設計師先染一個偏藍的顏色，等藍色慢慢褪色後就會是超美的霧灰色～

霧灰色髮色推薦 2：霧灰紫



▲（圖／翻攝自rufilin.tumblr.com、IG@yoou.ch）

霧灰紫也是最近很流行的髮色，不僅很多韓星回歸都染了霧灰紫，甚至連很多韓妞也紛紛染起霧灰紫～因為紫色帶有一點神祕感，更能增加髮色在秋冬的質感，加上跟藍色、灰色一樣都是偏冷色調的顏色，所以黃肌染完也會很顯白～

霧灰色髮色推薦 3：霧灰粉



▲（圖／翻攝自小紅書＠學術萌、小紅書＠OnHair劉毅銘）

這款髮色是玫瑰金裡添加了一點灰色調，不用擔心褪色後會有台妹感！加上他雖然是粉色，但是在陽光下會帶有一點點棕感，所以也不會太浮誇、難駕馭～不過想要染出好看的霧灰粉色，通常需要漂2次以上，所以建議女孩們染髮前一定要好好護理頭皮跟髮質，才不會造成頭皮、頭髮都受傷！

霧灰色髮色推薦 4：霧灰青



▲（圖／翻攝自We Heart It、IG@shokisuzuki）

這款霧灰青就是Lisa曾經染過的髮色！不只在小紅書上大火紅，連日妞也超級愛～因為這款髮色是最適合亞洲黃肌的髮色，不只綠色能調和肌膚帶黃的暗沉感，這款髮色裡也帶有一點棕調，所以即使素顏也不會沒氣色～而且綠灰棕色在陽光下更會有漂亮神秘的髮絲光，染完根本超仙！

霧灰色髮色推薦 5：霧灰奶茶



▲（圖／翻攝自IG@yoou.ch、小紅書＠小亦甄）

奶茶色也是今年非常流行的髮色，是韓妞最近很愛洗洗版SNS的髮色之一～因為帶有一點米色調，所以染完也很顯白。雖然他跟亞洲人的原生髮色很接近，但是多了一點霧灰感，染完後就會是一個超自然的混血感！

文／美人圈

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