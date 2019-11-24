范瑋琪最愛6款療癒精油，舒壓助眠還抗痘　連飛翔、黑人都一起用

▲范瑋琪公開自己私下愛用的療癒紓壓精油，有的連飛飛翔翔和黑人都會一起用。（圖／翻攝范范FB &小紅書）

編輯／Amanda 圖／翻攝品牌官網

女星范瑋琪身為兩個孩子的媽，要參加錄影、跑行程，同時還有自己的自創品牌要顧，這麼忙碌的生活，疲勞和壓力當然也不小，也因此范范很喜歡運用一些精油放鬆抒壓，甚至是護膚、幫助睡眠。先前她曾公開了自己平時愛用的療癒紓壓精油，快一起來看看她的精油小物和好睡紓壓的方法有哪些？

NEOM 舒緩恬睡枕頭噴霧



范范很喜歡這款來自英國皇室御用香氛品牌NEOM的香氛噴霧，而舒緩恬睡(Perfect Night’s Sleep)香調內含有NEOM經典的”Tranquility”安神精油，很適合睡眠不佳、喜歡室內空氣清新的人。噴在枕頭上或床單上，可以幫助睡眠，范范更推薦外出旅行或出差的時候，也可以噴在旅店的枕頭上，就能隨時營造出在家的舒適狀態。

NEOM 舒緩恬睡滾珠香氛油



第2個推薦還是來自NEOM的滾珠香氛油，同樣也是舒緩恬睡(Perfect Night’s Sleep)，她說自己真的很喜歡舒緩恬睡的香氣，她通常會塗抹一點在手心裡，搓一搓後再深呼吸、嗅吸一下，可以聞到療癒的薰衣草香氣，使用後可以幫助緩和情緒、平復心情，還能有效舒壓並緩解焦慮、放鬆身心，甚至笑說「這是我用來壓壓驚的」～

PENATEN 嬰幼兒舒緩泡澡精油



這款泡泡浴精油是范范平時在幫飛飛翔翔洗澡時用的，可以幫助驅趕寒氣、預防感冒和增強抵抗力，所以天氣比較寒冷的時候可用來泡澡，滴一小瓶蓋就夠了。在季節轉換比較容易感冒的時節用，可以幫助去除呼吸道黏稠的黏液，緩解感冒初期鼻塞的狀況。



Bach 巴哈複合甜睡花精(高枕無憂)噴霧



如果你也是容易想太多、壓力過大而造成失眠的人，快聽范范的話，試試這瓶！「它是一個噴霧，可以噴在舌頭、舌尖底下，一開始噴上去酸酸的，過沒多久就會有relax的感覺，就可以安心的睡覺啦～醒來之後會很有精神，疲倦感都消失了！」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

The Body Shop茶樹精油



The Body Shop的茶樹精油應該很多人都有用過，對長痘痘、紅腫的肌膚有舒緩及改善的作用，可以去閉口痘痘、粉刺、痤瘡，還能控油和淡化痘疤，這罐對她來說很方便，有時候老公黑人背上長痘痘也會用這個。

YOUNG LIVING彩色精油



這三瓶YOUNG LIVING精油，是范范好友送給她的，各有不同用法和功效，讓她愛不釋手。像是綠色瓶是舒靜配方精油(PEACE & CALMING)，這支是溫柔芳香的混合精油，可用在局部舒緩、精神放鬆，塗在太陽穴上或直接拿來聞一聞都很舒服；紫色瓶是KidScents的Sleepylze兒童睡眠護理精油，有著薰衣草精油的香氣，可以讓寶寶平靜，可以噴在枕頭、眼罩上幫助寶寶的睡眠，還可以加到身體護膚品和沐浴品中使用；紅色瓶的樂C配方精油(R.C)含有強勁的藍桉樹和尤加利精油，是一種可以讓人振奮的複方精油，主要可以對應與呼吸系統相關的問題，比如過敏、感冒、鼻炎等，「我覺得它很神奇的是可以幫助增強抵抗力、免疫力，但它不是拿來聞的，而是先滴幾滴在手掌心，再把它塗抹到腳底板上，輕輕揉搓一下效果會更好。」

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