五花肉造型周邊吃貨必收　油花OK蹦怪可愛、大塊生肉比男友好抱

我的老天鵝阿！現在真的是無奇不有，竟然出了「五花肉造型繃」貼在手上逼真度破表，貼著出門應該會被側目吧！除了「五花肉造型ok繃」外，儂編還網羅了其他五花肉造型周邊，襪子、抱枕、眼罩、手機殼等等，現在人真的是什麼都能出什麼都不奇怪！五花肉造型商品越看越覺得怪可愛，很是療癒。

五花肉造型ok繃



近期在微博上引起討論的五花肉造型ok繃，這款五花肉ok繃長長一條，再配上油花分明的五花肉圖案，真的是愈看愈像啊！貼在手上都覺得聞到濃濃的肉味，想想好像不錯啊！可以望五花肉止餓。而且說不定肚子餓時會不小心撕下來吃掉呢！

五花肉造型襪子



儂編在樂天市場發現這款五花肉造型的襪子，雖然有點獵奇，但把生肉穿在腳上也怪有趣的，其實不只有生肉造型，還有培根、壽司、生魚片等等。而且如果把生肉造型的衣服、褲子都買齊湊整套，就可以cosplay進擊的巨人了～



五花肉造型眼罩



到底是怎樣的腦袋構造，會想到五花肉造型的眼罩啊！PChome上的日光城就出了這樣一款眼罩，戴上五花肉眼罩，來場美美的好夢，說不定會夢到滿滿的五花肉燒烤，而自己正大快朵頤著，我的天啊口水都快流下來了，快去買一個來讓夢裡都是肉吧！



五花肉造型抱枕



沒有男友抱枕沒關係，五花肉抱枕陪你入眠也是很不錯的，這款五花肉抱枕可是跟日劇《與廢柴的我談戀愛》同款造型，鬆鬆軟軟的夜裡拿它來尬腳保證舒服到一覺好眠至天明，所以沒有男友沒關係，至少隔天醒來身旁還有一塊大大的肉陪你，想購入的朋友可以到IMAGE這個購物網站選購喔！



五花肉造型眼影



真的是太絕了！儂編在找資料時竟然發現這款《HOURGLASS》的五花肉造型眼影，連美妝產品都要搞怪一下？好啦，其實這個眼影是很夯的大理石紋路，但是儂編怎麼看都像是五花肉啊！這款五花肉眼影實在是太吸睛了，拿出來肯定不會跟人撞眼影。



五花肉造型便利貼



儂編在蝦皮上找到這個五花肉的便利貼，這些五花肉造型的便利貼實在是太逼真了，連包裝都跟外面販賣的五花肉一樣，撕下一張放在烤盤上以假亂真，根本就不會有人懷疑，還可以拿來整整朋友，絕對不會被發現，但是儂編貼心小提醒，可別這樣壞了友情喔！



五花肉造型手機殼



雖然五花肉的手機殼是滿普通的，但是，來自DEVILCASE的手機殼，可不是只有五花肉還有頂級的和牛、牛排、羊小排各種肉類啊！手機殼非常適合低調害羞又想搞怪的的朋友們，想想看一位打扮漂漂亮亮、仙氣仙氣的女孩子，手機拿出來竟然是生肉！不覺得這種反差萌超可愛的嗎？一起加入怪怪美少女的行列。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／蝦皮、樂天市場、DEVILCASE、IMAGE、PCHOME@日光城、微博@有什么好看的新品值得买



編輯整理：彭筱敏



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