邁入婚姻前必讀的5大認知：利用同居預演、婚姻終歸於平淡

2019年的演藝圈不大平靜，時不時就有婚變的消息傳出，不論是《太陽後裔》的雙宋配，或是《勇氣》的梁靜茹，以及前陣子閃離的超甜夫妻具惠善與安宰賢，近期眾星們的感情世界，就好像骨牌效應一般接連倒下。這些曾經有如童話故事般羨煞眾人的CP，究竟出了什麼問題？或許在婚前做好心理建設，不過於衝動也不至於讓婚姻走向絕路。

不該要他為了你放棄原本的家庭

結婚本來就是兩個家庭的事，把原本陌生的兩人合而為一，不論是男方或女方原本就有屬於自己的原生家庭，婆媳問題婚後一定會有。但在婆婆與自己中間的丈夫該如何是好？不該要丈夫（兒子）選邊站，媽媽是養育他的人，妻子則是他要一起度過餘生的另一半，或許你們是共組了一個新家庭。但當遇到婆媳問題，丈夫可嘗試當個緩衝的角色，緩解不合的氣氛並理性處理，而不是一昧的「站在」某一方，對雙方才會是最好的！



不在熱戀期興沖沖結婚

近期閃婚、閃離的「快閃式婚姻」成了普遍現象，「熱戀期你就是我的全世界」這一定是必然！早早認定對方不是件壞事，但你們真的認識你眼中的他了嗎？結了婚後，還來不及習慣彼此進入你的生活，但問題漸漸一道道浮現，為了遷就對方個性，因此生活變得不再和諧，別再用「婚後變了樣」當藉口，或許你們「真的沒這麼熟」。也不是說交往越久就不會離婚，是說應該花更多的時間認識彼此後，再好好思考下一步才是！



同居是婚後的預演

很多人都會覺得在還沒結婚前不該住一起，甚至有比較老一輩的長輩會覺得是「不潔」，但其實也未必。並不是說一交往就要立馬攜家帶眷搬到對方家裡，在雙方有結婚的共識後，一起在外租一個小套房，先體驗一下婚後的生活，感受看看對方是否有什麼令人難以接受的生或習慣，是不是一到家襪子就亂丟，或是吃完飯習慣把碗丟水槽不洗呢？就好像婚前體驗營一樣，以免婚後會差很大，造成雙方不必要的爭吵！



爭執是維持感情的最佳潤滑劑

雖然很多情侶在大吵之後，走向了感情的盡頭，但若真金絕對不會怕火煉！適當的吵架是必須的，事情不該積少而多，有問題就該說出來解決，絕非放在心裡越積越多。在大吵過後反而更能清楚對方的底線，而不是肆無忌憚的「做自己」。知道了對方的底線在哪，反而更能懂得如何與對方相處，有人常說「爭執會是維持感情的最佳潤滑劑」，這句話絕對是真的，知道對方的喜好固然重要，但也更應該知道另一半所在意的是哪一部分！



婚姻總會回歸於平淡

許多女人會把愛情當做是人生的全部，但對於男人或許只是一小部份，男人要的是實際，女人要的是浪漫。婚姻是要走到人生最後盡頭的，沒有無時無刻充滿驚喜與浪漫的夫妻，婚姻總該回歸平淡。對方製造偶爾的小浪漫，將會是生活裡的小確幸，不該把它當成生活的必需品，浪漫過後就是平淡。愛是婚姻幸福的必要條件之一，夫妻間的互信互諒以及互敬互重，就是所謂的夫妻同心，點石就會成金！

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