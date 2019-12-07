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從擦口紅小習慣看出你的個性、愛情觀　第6型最容易遇到渣男

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▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

國外掀起了唇膏心理測驗，透過你使用過一陣子的唇膏，看出你的潛在個性，究竟遇到愛情你是謹慎步步小心的，還是瘋狂浪漫一回的人呢？其實從你擦口紅的小習慣當中，或許可以猜測得出來喔，快看看8種口紅使用後的形狀你是屬於哪一種吧！

1. 圓錐形狀

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

或許你會發現你的個性是比較兩極分化的，同事朋友們要不就是非常愛你，要不就很討厭你的個性。不過你並不會因此感到煩惱，你對自己是有自信的，並且勇敢的做自己，也是大膽的在別人面前分享你的想法。儘管你的外表表現的非常強勢，但在別人有需要的時候，你總是第一個挺身而出的人，這類型的人很適合當知心閨蜜好友呢！

2. 平面形狀

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

口紅使用後呈現平面形狀的女孩們，妳們在大家眼中是最聰明的一群，大家也常常因為你的聰明反應給吸引。你做事情總是追求效率、快速而且有趣，讓你成為一個非常有魅力的人。但有時候，因為自己太過於追求速度，讓和你一起合作的人感到心累，有時候容易和別人起爭執，可能會不小心惹惱你所愛的人。

3. 圓潤彈頭型

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

如果你的口紅擦了一陣子發現，口紅呈現圓潤彈頭形狀，你是一位很喜歡熱鬧的人，喜歡邀朋友到你家一起共度美好時光，你喜歡讓客廳保持整潔舒適。對你來說，家庭是你生命中最重要的事，你也擁有獨天藝術天分，對於音樂、文字、畫畫都有份特別敏銳的觀察力，是一位先天的藝術家。

4. 接近唇膏本身形狀

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

你是典型的模範生，打破規則會讓你很不舒服。即使在今天，你也會因為讓別人失望或傷害別人的感情而感到緊張。從好的方面來說，這種同理心使你成為一個可愛的人，無論是在工作場所還是在社交場合，這個特質在團隊當中，是非常寶貴的，也是大家努力學習的好榜樣。

5. 平頂凹面型

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

使命必達！是你的信念，當你完成任務時，你不介意弄髒你的手，畢竟，你最大的煩惱就是沒有完成你已經開始的事情。你的好奇心無所不在，你從不害怕提出問題或承擔風險。從小到大養成的個性也會幫助到你，在你出了社會工作，這些信念會讓你在職業生涯，或社交生活中無往不利，你將會得到你想要的東西。

6. 尖銳的角錐型

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

天生的撩人王就是你！總是表現的聰明又性感，善於自然的社交調情，這種特質讓你周遭的朋友非常羨慕，但有可能容易成渣男眼中獵物。你會挑選比較獨特的旅遊行程，而不是只住5星級飯店。或許有時候會讓人覺得你自大或虛榮，但只有你知道自己是誰，並為自己的成就感到驕傲。

7. 尖銳但弧形

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

你是不是有點強迫症呢？其實你周遭的人會因為你，而感到有一點壓力。你很願意給予很多愛和幫助，同時你也是非常有創意的，但是你的好意往往會對自己和他人施加無形的壓力。你是一位動物控，喜歡所有的動物，其中你應該最喜歡狗，因為狗的有趣能量和無條件的忠誠就是你很重視的特質。

8. 切口斜面對角型

▲▼ 唇膏心理測驗！從8種口紅使用後的形狀看出性格，這類型小心遇渣男！ 。（圖／Bella儂儂提供）

魅力十足，雄心勃勃，你一直是天生的領導者。在派對或群體當中，你喜歡組織和參加，投入心力讓大家聚在一起享受美好的時光。你也常常是大家關注的焦點，就是有本事讓你周圍的人笑。但老實說，你的掌控慾有時可能會惹惱周圍的人，只要小心的拿捏一下，你絕對是家人，朋友，甚至同事生活中不可或缺的一部分。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@waterbabygirl，goodhousekeeping.com

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

心理測驗, 唇膏, 性格, 感情, 口紅形狀, 運勢
fashion.net

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