美慘必打卡！衛武營設計團隊《MVRDV》即將在台落成3大地標建築

今年年初光榮獲得建築圈聖經《Wallpaper》評選得名，台灣建築《衛武營國家藝術文化中心》靠著奇特外觀成為外國人眼中的「台灣之光」，論起特色建築其實不只《衛武營國家藝術文化中心》，荷蘭頂尖建築設計事務所《MVRDV》在台灣還有很多的即將落成的建案， 如台北中央車站的《CITY ONE》、台南《順化果菜市場》、私人住宅《Y House》等等建築。在深感台灣公共建築水準越來越前衛之餘，跟著儂編來一趟時髦的建築之旅吧！



最受年輕人青睞的荷蘭設計團隊《MVRDV》

設計上追求創新突破的荷蘭設計團隊《MVRDV》近年來拿下了大量地標項目，同時在大眾領域也很受青睞。在台灣曾經參與幾座重要建築的競圖諸如台北雙子星、桃園圖書館、桃園美術館、台南軸心、台北表演藝術中心、台南《Y house》、忠泰美術館，從這些建築不難看出《MVRDV》在空間的設計、視覺善於利用挑高、綿延的空間感，創造建物的「調性」。

儂編就來說說這間在國外紅透半邊天的《天津海濱圖書館》，用崩潰快的速度從第一幅草圖到開幕僅用了三年時間就完全完工，圖書館的入口處彷彿像一顆眼球般打開，走進裡頭就像走進知識探索的書海般。內部的階梯式書架彷彿像海浪般疊起呈現。不論是裡裡外外的設計，都讓這座圖書館充滿未來主義的氛圍，這種勇於在空間追求突破的精神，正是《MVRDV》備受矚目的原因。



台北



《台北雙子星大樓》

台北最大交通點就是台北車站，而這座《台北CITY ONE》雙子星大樓即將成為台北的時代廣場。由當今最有影響力的建築團隊《MVRDV》所設計。以一座垂直都市生活聚落為靈感，方塊般地堆疊起這塊土地的記憶與重量，將台北的歷史、時尚等等元素透過建築彙整在一起。

《MVRDV》大膽的把植物放進建築裡頭，在調性上不只是間商業百貨大樓，而是有自己溫度、色調的一座「個性建物」，在建物空間裡尋找自我的突破性，一直是《MVRDV》被年輕人所青睞的原因，這棟《台北雙子星》將結合百貨商圈、商用辦公室、以及電影院還有兩家酒店，將是京站、站前新光三越之後最受矚目的全新建築。

挑高的空間的設計讓在裡頭逛街的人視野顯得不那麼壓迫，垂懸高掛著植物點綴與灰白色的石柱矗立，《MVRDV》建築團隊特意在樓層配色上挑選粉、紫、淡橘色的玻璃窗，讓透進的陽光呈現不那麼尖銳。



台南



《台南新化果菜市場》

《MVRDV》與台灣《都市里人規劃設計有限公司》共同合作改造，綿延起伏的山丘景觀，這設計團隊直接把屋頂變成綠色梯田，而《新化果菜新市場》高達四樓，擺放大量植栽點綴，展現都市田園的另一種風貌，從高空俯瞰非常像一座太空基地。

天空屋簷還有玩沙設計的場所，買菜也可以是親子活動，孩子在樓上玩沙，爸媽在樓下買菜吧！市場也有冷藏設施，週末也會舉辦小農市集，農藝與果菜販賣結合的新市場代表。

【新化果菜市場開幕資訊】

預計開幕時間：2020年

地址：新化虎頭埤虎踞營區



《台南軸心》

接下來這個《台南軸心》也絕對是台南下個必去的打卡地標！《台南軸心》聽起來是不是很理科？但其實他的意思就是指台南市區的原先的運河水域與環狀公園道的全新規劃區，走進裡頭彷彿像是走在新加坡的《濱海灣花園》一樣！充滿熱帶風情的感覺。

而這個改造的《台南軸心》包含了海安路部分路段還有台南中國城的建築，不論改建的狀況如何，將來台南都會有一座天然而且公共的玩水潟湖，蔥鬱綿延的綠色河道，兩側充滿沙丘和遊樂場，或許還有可能會開設茶館或畫廊，不過生態、大自然、環保意識共結，似乎讓都市人離這些生態不是那麼遠。



儂編加碼



《Y House 》

這棟Y型字母私人住宅將是府城未來最酷地標！充滿未來主義感的建築外型，顛覆了台南建築的天際線，這棟《MVRDV》所設計的度假別墅住宅，被命名為《Y House》，特殊的形體縮小占地面積，而著重在整體空間的向上發展性，特殊的圓狀窗讓光線、視野的都倍增多樣角度，不過就是因為這個特殊的圓窗，讓儂編覺得遠看很像Y型的海綿寶寶。

而最吸引儂編的是《Y House》的頂部圓弧狀設計的天臺，打造出屋頂游泳池，雖然泳池在這裡游泳可能會覺得池子的空間很小，但能夠遠眺遠方綠地美景泡在泳池就是超級舒服！兩側開放式的階梯也可以讓你躺著閱報做日光浴！誰不想在這裡好好放鬆呢？不過《Y House》屬於私人住宅的部分，直接闖進會直接被警察抓走～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／MVRDV、衛武營國家藝術中心

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