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LV首款球鞋行李收納箱曝光　一次可放14雙，還能印製名字

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編輯／Duke

製作行李箱起家的Louis Vuitton（LV），這幾季除了推出疊疊樂、骰子盒、色鉛筆組等趣味單品外，主打的行李箱配件當然少不了，繼化妝箱、珠寶箱後，該品牌這次帶來了一款專門放置球鞋的行李收納箱，並且最多能放進14雙鞋，一起來看看吧！

▲Louis Vuitton球鞋行李收納箱。（圖／品牌提供、翻攝自Louis Vuitton、Sneaker Mob、Aholic）

▲Louis Vuitton球鞋行李收納箱。（圖／品牌提供、翻攝自Louis Vuitton、Sneaker Mob、Aholic）

▲Louis Vuitton這幾季出現許多趣味單品，而繼化妝箱、珠寶箱後，也帶來了一款專門放置球鞋的行李收納箱。（圖／翻攝自Louis Vuitton、品牌提供）

球鞋不斷的推陳出新，考驗著收藏家的鞋櫃大小，雖然近期有Sneaker Mob、Aholic等品牌推出球鞋收納展示盒，但其素面的外觀仍然滿足不了頂級玩家的味口，因此這款Louis Vuitton推出的球鞋行李收納箱，絕對會是這些玩家的首選。

▲Louis Vuitton球鞋行李收納箱。（圖／品牌提供、翻攝自Louis Vuitton、Sneaker Mob、Aholic）▲Louis Vuitton球鞋行李收納箱。（圖／品牌提供、翻攝自Louis Vuitton、Sneaker Mob、Aholic）

▲Sneaker Mob、Aholic等品牌推出的球鞋收納展示盒。（圖／翻攝Sneaker Mob、Aholic）

該收納箱外部採用經典的Monogram帆布，內部則設置多個收納夾層，各位可以放進最多6雙低筒球鞋與8雙高筒球鞋，不過，尺寸最大不能超過US 12與US 13，所以大腳的朋友要注意了。另外，Louis Vuitton還提供客製化服務，像是印上自己的英文縮寫與選擇專屬的箱體印花。

▲Louis Vuitton球鞋行李收納箱。（圖／品牌提供、翻攝自Louis Vuitton、Sneaker Mob、Aholic）

▲Louis Vuitton球鞋行李收納箱。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

Louis Vuitton球鞋行李收納箱，預計將於12／3在邁阿密的Savoir-Faire展覽會上登場。雖然官方沒有公布定價，但根據上回推出的化妝箱定價台幣5,800,000元來看，此款球鞋行李收納箱的價格，預估也會落在這個價格附近，有興趣的朋友，近期要多多注意囉！

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關鍵字：

LouisVuitton, 球鞋行李收納箱, 化妝箱, 珠寶箱, SneakerMob, Aholic, Monogram帆布, 邁阿密, Savoir-Faire
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