網推5間「質感系」正韓網拍　穿過就像入了坑回不去

隨著「質感」與「舒適」成為大眾穿衣的代名詞，台灣近幾年來也越來越多人喜歡上「Made In Korea」的衣著，適合亞洲人的版型剪裁及親膚舒適的質料讓許多女孩們直呼穿過韓貨後就像「入了坑」一樣回不去！而且每個月的薪水都會不知不覺在滑過當月新品後消失無蹤。身為韓貨愛好者的儂編貼心整理了5家來自台灣的「質感系」正韓網拍，想變身成「個性」仙女的女孩們這篇必看！容儂編再偷偷提醒一句：「荷包要顧好呀～」。



Leme Studio

@leme.studios

「LET ME BE ME」為店家Leme Studio的縮寫，亦是其品牌理念，希望女孩們能將自己的獨特性視為優點，藉由實穿簡單的質感生活單品，找尋適合自己平凡日常中，那美妙與舒適的一面。儂編覺得老闆娘挑貨的眼光非常精準細膩，不管是剪裁、版型還是質料都在水準之上，簡約中帶點現代女性具備的獨立形象與內斂氣質，卻又不失優雅的個性，且對於品牌經營也十分用心，光是看IG就能感受到Leme予人的溫柔氛圍，服裝拍攝與穿搭照也悄悄帶出衣著的獨特美感，彷彿每一件衣服都有自己的名字及故事。

Leme的衣服互相搭配度非常高，清新婉約的「大地色系」萬年不敗又百搭～就算單買一件也能跟衣櫃裡其他單品做搭配！儂編每次穿上去都能深刻感受到Leme 傳達的「生活化的時尚態度」。Leme Studio有屬於自己的實體店面，位於台北民生社區巷弄裡，假日不知道去哪的朋友可以到民生社區來一趟悠閒日常，喝杯下午茶、散散步之餘，順便逛逛這間簡約質感兼具的Leme Studio吧！

【實體店面資訊】

營業時間：14:00–21:00（星期二～日）

地址：台北市松山區新中街48號



SOULSIS

@soulsis2014

「我很在意每個人的幸福感。」這句溫度飽滿的話語來自SOULSIS的品牌主理人夏夏，而SOULSIS即代表緊密不分的soul sister，希望穿著自家服飾選品的女孩們，都能在簡約之中綻放多樣性。今年SOULSIS成立滿五週年，縱使習慣韓國瞬息萬變的服飾批發產業，卻依然能在千百件流行服裝裡找尋最符合SOULSIS品牌形象的衣著，捧出「最貼近每位女孩本質的那種美好」，儂編相信，夏夏每個月奔赴首爾採購而慢慢累積出獨特的眼光與能力，是不容小覷的。

極具質感且不會隨流行起落的簡約衣著，和品牌無形之中散發的溫暖氣息，是許多買過SOULSIS的客人不知不覺成為忠實顧客的原因，儂編覺得一個品牌給人真誠又謙虛的感覺非常難能可貴，這也是為何SOULSIS會在眾多正韓服飾店家裡擁有屹立不搖的知名度吧～不管是穿搭拍攝還是行銷方面，SOULSIS都致力於將最有溫度的美好形象帶給大家。如此充滿暖流及品味的「質感系」網拍在台中一中街有實體店面，女孩們去一中吃吃喝喝的同時可以順路去造訪溫暖人心的SOULSIS，穿出夏夏想傳遞的幸福感～

【實體店面資訊】

營業時間：14:00-21:30

客服電話： 0963-688863

地址： 台中市北區三民路三段54巷4-3號



ORANDOR WEAR

@orandorwear

「休閒率性」、「設計感濃厚的黑白單品」是正韓選品店ORANDOR WEAR的品牌形象，與前面介紹過的SOULSIS雖然都在同一條街上（意思就是要你們兩家一次逛好逛滿～），但ORANDOR WEAR的風格更像是從容不迫的獨立女性，濃濃的個性感能突顯出別具一般的個人風格與堅毅氣質，喜歡走帥氣個性風的女孩這家必敗！且店家每個月都親自去韓國挑選採購，品質方面更是不用擔心。

ORANDOR WEAR獨特的地方在於，休閒帥氣卻又帶有一絲女性的優雅，讓穿上他們家衣服的女孩們不管走到哪都擁有主導空間氛圍的氣場，給人摸不透的神秘感～雖然以黑白設計單品為主，但每件經由老闆娘挑選過的衣著可是處處充滿細節，滿滿的精緻感總讓儂編每個月都在與荷包抗爭～想要嘗試簡約個性兼具的衣著卻不想一次太大膽的女孩們，ORANDOR WEAR是個非常值得的選擇呦～

【實體店面資訊】

營業時間：14:30–22:30

地址：台中市北區三民路三段54巷4號



3:01 AM

@am301am

source:@y__t.wu/@zhe929

這是來自時尚國度的仙女教主吧？「3:01 AM」這個名字讓人過目不忘的正韓網拍是由兩位漂亮小姐姐共同創辦的，他們希望穿上3:01 AM衣著的女孩們都能擁有精緻質感的形象，不需要費盡心思打扮也能擁有「簡約卻不簡單的美」。而且身高170的女孩們有福了！因為兩位闆娘都是身材高170以上的高挑美女～穿搭拍攝也是由他們親自當模特兒，所以還在煩惱挑選適合自己網拍的高個子女孩們，選3:01 AM準沒錯！雖然目前尚無實體店面，不過每個月的連線商品介紹活潑有趣又詳細，會愛上他們家的俏皮風格～

同樣是奔赴韓國東大門夜夜採購，兩位老闆娘挑選的衣著單品偏向舒適俐落的摩登風格，寬鬆親膚的涼感質料讓人穿上去就能舒服到「睡著」，卻又不失時尚品味，儂編每次看他們穿自家挑選的服裝都被燒得不要不要～而且重點來了！喜歡精品的女孩們看過來，因為3:01 AM也有代購「歐洲精品」～由於他們在巴黎有特定的採購員，所以商品都是從法國巴黎代購回來的正品，團隊也會每一兩個月親自遠赴歐洲採購，像是女人們的心頭好Celine包及低調實用的Loewe都有，是不是該手滑敗家一下了呢？



葒 HÒNG

＠hong_clothing

和SOULSIS、ORANDOR WEAR座落在同一條巷子的正韓網拍「葒 HÒNG」又更具巧思了，透過陽光灑落在服裝上的陰影呈現衣著與人密不可分的親密形象，儂編覺得葒的穿搭照有如藝術品般的迷人， 透過品牌的細膩呈現似乎能感受到服裝本身散發出的靈魂，好像穿上他們家衣服的人都能化身成與世無爭的暖色系仙女～獨具一格的設計感剪裁，偶爾來個稍稍搶眼卻不失質感的色系（圖中蘋果綠）也是儂編喜歡葒的原因之一，只能說老闆挑貨眼光太有品味了！

看葒的官網照都會不自覺被照片裡的每一處吸引，溫柔輕盈中夾雜著一點成熟韻味，讓穿上葒衣服的女孩都能擁有屬於自己的穿衣美學，感覺走在路上都會自帶風，不想和別人撞衫，買葒就對啦～住台中的朋友們真的太幸運，去個一中就能一網打盡三間「質感系」正韓網拍店，最近要入秋了，秋裝在東大門已上市，女孩們～知道要做什麼了吧？

【實體店面資訊】

營業時間：14:00–22:30

客服電話： 0978 055 352

地址：台中市北區三民路三段54巷4-1號



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／各家官網及IG



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