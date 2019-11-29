別過分節食！小紅書網紅分享3招突破減肥停滯期　健康吃一週減3KG不反彈

瘦身中的女孩很常遇到一個困擾就是「減肥停滯期」！不只生理很煎熬，連心理都上都很痛苦～不過最近有一位小紅書上的網紅就分享了自己一週瘦下3kg、連續三個月持續瘦的秘訣～

突破減肥停滯期「誤區」：節食



首先很多女孩都會覺得遇到減肥停滯期就少吃一點、節食，但是這樣不只影響身體健康，也會讓身體的新陳代謝變差，最後不但體重、體脂沒有下降，甚至可能造成體重反彈！

突破減肥停滯期 STEP 1：調整飲食結構



1.更換飲食種類



假設你平常進食的主食是以澱粉為主，那遇到減肥停滯期之後，建議可以換成膳食纖維、蛋白質、維生素含量高的飲食，不只可以幫助消化、增加飽足感，也能夠幫助身體的新陳代謝更進步～

2.cheating day（作弊日）



cheating day是指在進行一段時間的減肥過程後，可以一週給自己1天的作弊日，讓自己想吃什麼就吃什麼，不只可以提高瘦身的動力，更有類似間歇性斷食的效果～可以幫助身體刺激因為減肥下降的新陳代謝！不過當然cheating day的前提是，平日都有按照瘦食譜健康吃、運動量足夠～如果每天都給自己一點作弊的機會瘦下來的機率當然不大～這位小姐姐也提醒，雖然是作弊日，但是盡量還是不要攝取過多高油、高鹽、高熱量的飲食，不然也有可能變成減肥路上的阻礙～

突破減肥停滯期 STEP 2：改變運動模式



1.改變有氧運動方式



很多有在控制飲食的瘦身者通常都會先選擇搭配有氧運動～不只因為有氧運動可以比較輕鬆的增加心肺功能，消耗的熱量也比較多！不過如果遇到減肥停滯期，就代表身體代謝能力已經開始趨緩，此時建議可以增加無氧運動搭配～

2.增加運動強度、增加無氧運動（需搭配飲食）



如果本來的運動強度比較弱，除了可以先試著增加運動強度之外；如果停滯期到了一個地步，建議藉由無氧運動，讓身體在短時間內消耗脂肪、提高心肺能力，也能夠增加肌肉量、降低體脂，甚至還能增進漸緩的新陳代謝～

>>跑步突破減肥停滯期方法

STEP 1.勻速慢跑（維持同等速率）10分鐘→加速快跑3分鐘→減速快走2分鐘

STEP 2.勻速慢跑8分鐘→衝刺1分鐘→漸漸減速跑1分鐘

STEP 3.慢跑5分鐘→快走5分鐘

STEP4.重複STEP 1

突破減肥停滯期 STEP 3：調整心態



除了上述的飲食調整方法、改變運動模式之外，這位小姐姐其實也說到，調整「心態」是最重要的～不要一直執著在體重的數字上，因為體脂的下降跟體態其實才是瘦身的主要關鍵，如果瘦下來，但瘦得不健康、甚至復胖反而得不償失啊～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@m_e_r_n、@luna_ceo、@sssoonma、@healthy_woody、@lilyy._o、@sso_young_lovely、@ramj2e、@jinahbeau、@noon.noonii_rd

【延伸閱讀】

小紅書網美「無痛減肥法」！公開不挨餓健康食譜、佛系運動法，一年瘦24kg，體重不反彈！(beauty美人圈)

韓網大勢一個月「減肥挑戰」！超詳細減肥菜單、運動方式，網友實測一個月就瘦7公斤！(beauty美人圈)

只需三招1個月虐出「川字腹肌」！韓國idol馬甲線運動，瘦腹、縮臀，坐著也能有小蠻腰！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。